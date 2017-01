La Plataforma de Afectados por la Hipoteca trata de evitar el desahucio a un matrimonio que avaló a su hija

Etiquetas

Violeta Marcos y Miguel Santiago Montes tienen todos sus bienes y nóminas embargados por la entidad financiera

Un matrimonio asturiano lucha para evitar perder la vivienda tras haber avalado a su hija y que esta no pudiera hacer frente al pago de la hipoteca. Aunque el banco se quedó con la vivienda de la hija, ahora tiene embargados todos los bienes del matrimonio, así como sus nóminas, para resarcir los 110.000 euros que quedan pendientes. La Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, que ha criticado esta situación, ha anunciado la presentación de varios recursos para intentar que no pierdan su vivienda.

Así lo ha explicado el portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel García, quien ha incidido en la resolución europea que declara abusivo el vencimiento anticipado del pago de la hipoteca y ha puesto de ejemplo el caso de este matrimonio, formado por Violeta Marcos y Miguel Santiago Montes.

La Plataforma había convocado para este día una concentración frente a la entidad financiera, Abanca, en protesta por esta situación. García ha señalado que su hija perdió el trabajo y no pudo pagas las letras de la hipoteca, a lo que Abanca inicio un proceso de desahucio el año pasado y ahora vive de alquiler.

"Ha ido a por ellos", ha apuntado con referencia al banco, para enfatizar que se inició el proceso de desahucio en el momento en que dejaron de pagar tres cuotas. Ha señalado que este matrimonio con su trabajo se ha construido una casa en unos terrenos heredados en Bimenes y ahora el banco va a por ellos.

Según él, la entidad va a vender la casa de la hija de este matrimonio, lo que le va a reportar un beneficio, y ahora pide la vivienda de los avalistas. Ha recordado, asimismo, que ya en 1993 la Ley Hipotecaria se declaró abusiva, a lo que ha señalado que no van a permitir que haya un desahucio más.

García, en la reunión previa mantenida con la entidad financiera, ha indicado que el banco se justifica en que aplican las leyes. Ha apuntado, a este respecto, que se han mostrado dispuestos a estudiar el caso pero, eso sí, la Plataforma debía levantar la manifestación convocada frente a la sucursal gijonesa de la entidad, en la calle Corrida. Solo así estarían dispuestos a una reunión dentro de una semana o diez días una vez que tengan la documentación que se les ha pedido al matrimonio.

Al margen de esta reunión, la Plataforma presentará el próximo lunes o martes una serie de recursos para "paralizar este robo más de las entidades financieras con el apoyo de los gobiernos", ha remarcado. "No podemos permitir que otro familia se vaya a la calle por unas leyes completamente injustas", ha insistido. García ha indicado que no sabe cuándo podría ejecutarse ese desahucio porque depende del juzgado.

Montes, por su lado, ha justificado que ya habían avalado a su otra hija, por lo que no vieron por qué no lo iban a hacer. "Pasó y pasó", ha apuntado, para explicar después que ella está trabajando todo lo que puede y su marido es pensionista. Ha manifestado que están pagando ya más préstamos al banco y ahora mismo esto, "y no somos quién más", ha acertado a decir.