Promotores confían en que el pleno de Marbella apruebe este viernes el texto refundido del PGOU de 1986

Empresarios relacionados con el sector de la construcción han expresado este lunes su confianza en que la Corporación municipal de Marbella (Málaga) apruebe en el pleno de abril, que se celebra el próximo viernes, el texto refundido del PGOU de 1986 y la adaptación del propio Plan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Los empresarios, que han participado en la Jornada 'Situación urbanística actual en Marbella. Texto refundido y adaptación a la LOUA. Plan 1986' y a la que han acudido unas 200 personas relacionadas con la construcción, esperan que la aprobación de ambos instrumentos sirva para dotar de seguridad al urbanismo del municipio después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el Planeamiento de 2010.

"Espero que, una vez estos documentos estén aprobados y hasta que tengamos un nuevo Plan, lo que llevará unos años elaborarlo y aprobarlo, tengamos una herramienta, como es el PGOU de 1986, perfectamente unificado en toda su normativa y que el urbanismo pueda funcionar para que los inversores tengan la seguridad jurídica necesaria", ha señalado el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT), Juan José González.

El presidente del CIT ha reconocido que la labor de preparar ambos documentos ha sido "difícil y ha ido en perjuicio del trabajo diario" en la Delegación de Urbanismo, pero ha destacado que era "una labor necesaria que había que hacer".

El presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Emilio López, ha abogado por que Marbella cuente con "una normativa clara para que los inversores sepan qué hay que cumplir en el planeamiento de la ciudad".

"Pedimos que se busque el bien de la ciudad y no las luchas políticas que se ven en ocasiones y que no tienen nada que ver con el interés de la ciudad", ha agregado. López ha asegurado que Marbella ha perdido inversiones ante la "desesperación" de los empresarios al no saber qué normativa tienen que cumplir y por aspectos relacionados con la "lentitud agónica" de la tramitación de los documentos.

"Uno de los primeros pasos para agilizar la tramitación es que el funcionario sepa qué es lo que puede aplicar y lo que no. El texto refundido ayuda a mejorar a eso", ha indicado López, que ha asegurado que hay empresarios que tardan 14 meses en obtener una licencia de obra.

El alcalde, José Bernal, ha destacado por su parte el carácter técnico de los dos documentos y ha señalado que, para su elaboración, el equipo de gobierno ha mantenido reuniones con expertos en la materia, el Consejo Social de Marbella, el CIT, la CEM, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y con las administraciones públicas, entre otros colectivos.

"Hemos querido hacer partícipes a todos los agentes sociales y económicos de la ciudad. Todos han coincidido en que los dos documentos son necesarios para que, en una situación de PGOU anulado, el municipio vuelva a tener certidumbre, seguridad jurídica y posibilidades de inversión", ha explicado.

El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas han coincidido en que se impulse la "hoja de ruta" del texto refundido del PGOU de 1986 y el encaje del Plan en la norma autonómica.

"El clima de seguridad y confianza que supone que la administración y los agentes económicos y sociales vayan de la mano es clave porque en él está el desarrollo futuro del urbanismo de Marbella. La aprobación de los textos puede clarificar el periodo hasta que se realice un nuevo PGOU", ha agregado.

La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, presentó la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 en el pleno de febrero. Sin embargo, tuvo que retirar la moción durante la sesión al no contar con el apoyo suficiente de la oposición para sacarla adelante.