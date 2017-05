Ribó defiende buscar una "solución urbanística" para Tabacalera y "rehacer" lo que se deba

Etiquetas

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado este jueves la voluntad del actual equipo de gobierno de la ciudad --conformado por Compromís, PSPV y València en Comú-- de "buscar una solución urbanística" para el edificio de Tabacalera y entorno con el fin de poder cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló la actuación urbanística de este ámbito y "rehacer todo lo que se tenga que rehacer".

Ribó se ha pronunciado de este modo tras presidir en el Ayuntamiento la recepción de alcaldes participantes en el VIII Foro CiViNET España y Portugal, preguntado por la iniciativa que el próximo lunes se debatirá en la Comisión de Urbanismo para modificar el planeamiento de Tabacalera y su entorno y adecuarlo a la legalidad urbanística que recogen las sentencias del TS y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anularon la intervención llevada a cabo en este ámbito por el anterior gobierno local del PP.

"Ahí las cosas no se hicieron bien. No lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo", ha manifestado el primer edil, que ha considerado que "las cosas se hicieron de una forma muy ligera". "No quiero utilizar adjetivo más bruscos", ha agregado.

Joan Ribó ha afirmado que "la situación real en la que han dejado este ayuntamiento" los anteriores responsables del ejecutivo municipal es "muy complicada", con intervenciones "fuera de planeamiento".

"Desde Tabacalera hasta determinadas construcciones que se han hecho por parte de Guadalmedina --empresa con la que el consistorio firmó la permuta para que el edificio de la antigua fábrica de tabacos pasara a ser de propiedad municipal a cambio de un edificio ubicado en la Plaza de América-- y determinados intercambios de terreno", ha apuntado. Igualmente, ha apuntado que se tendrá que "ver la situación de esta empresa, "con la que se hicieron todas las transacciones" de suelo.

El alcalde ha subrayado que "a toda esta situación hay que buscarle salidas" y ha reiterado que lo que el gobierno local plantea con la iniciativa que llevará a la Comisión de Urbanismo es "cumplir la sentencia del Tribunal Supremo".

"LA VAMOS A CUMPLIR"

"Es la primera cosa que se tiene que decir. La vamos a cumplir, pero la tenemos que cumplir a partir de todos los desbarajustes que se hicieron en anteriores legislaturas por parte de los equipos de urbanismo y los equipos del PP", ha aseverado.

De este modo, el responsable municipal ha afirmado que "si hace falta reconstruir parte de las naves las reconstruiremos" aunque ha lamentado que "hay cosas que, por desgracia, ya no se pueden rehacer porque están destruidas o se ha construido encima". "Todo lo que sea posible lo vamos a hacer", ha aseverado.

Preguntado por los gastos que el cumplimiento de la sentencia del TS y la modificación del planeamiento de Tabacalera tendrá para las arcas del Ayuntamiento, Joan Ribó ha resaltado que estas se verán afectadas y ha censurado los "gastos extras" a los que el consistorio se tiene que enfrentar.

"Sí, últimamente tenemos gastos extras. Este es uno y tenemos otro que nos ha venido como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías", ha expuesto el alcalde, que ha asegurado que son situaciones que "tenemos que afrontar". A su vez, ha dicho que asumirlos reducirá las posibilidades de llevar a cabo actuaciones para "mejorar otros servicios o los servicios sociales" porque habrá menos recursos económicos.