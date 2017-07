VIVIENDA. EL PARQUE DE VIVIENDAS EN ESPAÑA CRECIÓ EN 44.364 EN 2016, HASTA 25,58 MILLONES

Etiquetas

España contaba con un total de 25.586.279 viviendas a cierre del año 2016, lo que supone un incremento del 0,2% en comparación con 2015, cuando la cifra era de 25.541.915. De esta manera, en un año el parque de viviendas en España se incrementó en 44.364 inmuebles.Así lo recoge el documento ‘Estimación del parque de viviendas’ correspondiente al ejercicio 2016 publicado hoy por el Ministerio de Fomento, en el que se diferencia si el inmueble es la vivienda principal o no de una familia. En concreto, en España había en 2016 un total de 19.056.443 viviendas principales, lo que supone un 0,4% más que el año anterior. Asimismo, había 6.529.836 consideradas no principales, con una caída interanual del 0,5%.Por regiones, la comunidad que tiene un mayor parque de viviendas es Andalucía, con un total de 4.413.250, seguida de Cataluña (3.905.544), la Comunidad Valenciana (3.176.853) y Madrid (2.962.048).Tras ellas, con más de un millón de viviendas se encuentran Castilla y León (1.745.015), Galicia (1.621.564), Castilla-La Mancha (1.267.805), País Vasco (1.048.157) y Canarias (1.047.838). Por último, en Aragón hay 794.012, en Murcia 786.139, en Extremadura 661.140, en Asturias 622.769, en Baleares 595.630, en Cantabria 363.852, en Navarra 318.158 y en La Rioja hay 201.969. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la cifra conjunta es de 54.536. Los datos de Fomento muestran que en la última década, la cifra de viviendas en España ha crecido un 9% desde las 23.493.772 que había en 2006, al sumar un total de 2.362.507 inmuebles. METODOLOGÍAFomento explica que la estimación del parque de viviendas a nivel nacional se realiza utilizando métodos indirectos basados en la información proporcionada por distintas fuentes administrativas. A partir del número de viviendas proporcionado por los censos oficiales de viviendas de 2001 y 2011, se actualiza el número total de viviendas existentes a 31 de diciembre de los años en curso incorporando las viviendas nuevas construidas y creadas por actuaciones de rehabilitación y eliminando todas aquellas suprimidas. Además, explica que la estimación del parque de viviendas tiene como principal objetivo conocer anualmente el número total de viviendas existentes, desglosado por grado de ocupación, es decir, viviendas principales y no principales.Fomento considera vivienda principal a aquella que es utilizada como residencia habitual de uno o más hogares y es ocupada por éstos la mayor parte del año. Mientras, la vivienda no principal puede ser aquella que se emplea como segunda residencia, es decir, aquella a la que el hogar tenga acceso y se use de manera temporal. También aquellas que no tienen una utilización por parte del propietario.