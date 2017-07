VIVIENDA. LOS PORTALES INMOBILIARIOS DESTACAN LA VUELTA AL CRECIMIENTO DE LAS COMPRAVENTAS

Etiquetas

Responsables de los portales inmobiliarios coincidieron este miércoles en señalar el buen momento del sector de la vivienda, que en 2017 está teniendo un crecimiento “sostenible”, a pesar del “bache” de abril.Así se pronunciaron ante la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos de compraventa de viviendas en mayo, en el que éstas crecieron un 23% interanual y un 39% respecto al dato de abril.Según el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, “el mercado retoma la senda de crecimiento tras el bache coyuntural” de abril, provocado según él por “la estacionalidad de la Semana Santa”.“Solo de segunda mano ya se han vendido más viviendas este mes que el total de compraventas del mes pasado y los datos en el acumulado del año muestran un 12% más que en el mismo periodo de 2016”, subrayó Encinar, quien señaló que “las ventas se concentran en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana”.Por su parte, el director del gabinete de estudios de Pisos.com, Manuel Gandarias, achacó las bajadas anteriores “al desfase temporal entre las fechas de compraventa y las de inscripción en los registros” y destacó que “desde principios de 2011 y mediados de 2008 no veíamos una cifra de compraventas como la recién publicada por el INE en el mes de mayo”.“Todo indica que 2017 va a ser un buen año para el sector”, afirmó Gandarias, quien también señaló que “hay que tomar medidas para que el crecimiento se mantenga de manera sostenible y evitar rupturas futuras”.Gandarias reclamó que las medidas deben enfocarse a que “el precio del suelo no suba de manera desproporcionada, que las entidades financieras sigan manteniendo los criterios de solvencia en la concesión de préstamos hipotecarios, que los ayuntamientos agilicen los trámites administrativos y que se desbloqueen proyectos importantes en las principales capitales que contribuirían a una mayor estabilidad en precios”.Por otro lado, Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa, afirmó que los “vaivenes en algunas de las principales estadísticas que miden la situación del mercado son propias de su normalización”.“El sector inmobiliario vive uno de sus mejores momentos y, pese a que nos encontraremos con algunos datos negativos, la tendencia es positiva a medio y largo plazo”, declaró Toribio, quien añadió que “el crecimiento es sostenible y se está consolidando, aunque a diferentes ritmos según las zonas”.Para Toribio, “las estadísticas aún no reflejan el protagonismo que está tomando la vivienda nueva en este ejercicio gracias a la mayor actividad promotora y a una demanda de vivienda a estrenar que hasta ahora había retrasado su decisión de compra por la falta de producto y de financiación”.“El sector está retomando su actividad de forma firme y consolidada gracias a la mayor financiación hipotecaria, cierta mejoría económica y del empleo, y al interés de los inversores por la vivienda. Pero no hay que olvidar que venimos de muy abajo debido al fuerte ajuste vivido durante años. La recuperación va a llevar tiempo y será moderada porque el sector tiende a su normalización”, sentenció la responsable de Fotocasa.