VIVIENDA. LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD ADVIERTEN DEL “ALARMANTE” TRASPASO DE PISOS AL SECTOR TURÍSTICO

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España advirtió hoy de que en el mercado del alquiler, especialmente en ciudades con mayor actividad turística, se está produciendo un “alarmante” traspaso de vivienda del sector residencial al turístico. El presidente del Consejo General de API, Diego Galiano, señaló que esta presión está provocando una “excesiva” tensión en las rentas, por cuanto muchos propietarios sacan sus inmuebles del circuito habitual del alquiler tradicional. De esta forma, subrayó en un comunicado, “existe menos oferta de alquiler para vivienda habitual y eso se traduce en una elevación de las rentas y en propietarios menos flexibles que no aceptan negociación”.“Disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho recogido por la Constitución para todos los españoles, pero la confluencia de factores está haciendo que sea cada vez más difícil conseguirlo”, indicó Galiano. En este sentido, denunció que una parte del parque de vivienda en grandes ciudades está perdiendo su función social que reconoce la Carta Magna para convertirse en un activo mercantil meramente turístico, lo que empuja a un desplazamiento de personas nativas a favor de los turistas, desnaturalizando las ciudades y convirtiéndolas en grandes parques temáticos los fines de semana y en temporada estival. Pese a ello, los API entienden que el alquiler es un mercado alcista y en expansión pues no en vano la ocupación del parque residencial era de un 7% en 2007 y actualmente ronda el 21%. Esta situación, indicaron, está motivada por la “dificultad” de la compra en la época de recesión y también por un cambio de mentalidad, por el “miedo” a hipotecarse de los jóvenes y por la superación de los antiguos recelos de los españoles por el alquiler. “Se ha observado un cambio de hábitos importante, pues las nuevas generaciones no tienen expectativas de ligarse a un lugar concreto durante mucho tiempo. Sus necesidades son más cambiantes y su confianza en el empleo estable es escasa”, señaló el responsable del Consejo.Ante este panorama, los API proponen primar al mercado residencial y tradicional introduciendo más oferta de vivienda de alquiler, a base de incentivos fiscales a propietarios y desarrollo de promociones de viviendas públicas de alquiler, “siendo también esencial reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los propietarios en la recuperación inmediata de su vivienda en caso de impago”, comentó.