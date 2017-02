VIVIENDA. LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD PIDEN LA EXENCIÓN FISCAL DE LA GANANCIA PATRIMONIAL EN LA FUTURA VENTA DE UN PISO SI SE PONE EN ALQUILER

Etiquetas

El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) propone aprobar la exención en el IRPF de la ganancia patrimonial en la futura venta de un piso, condicionándolo a que el mismo haya estado dedicado al alquiler para vivienda habitual durante un periodo mínimo de 15 años.Con esta propuesta, el Consejo de Agentes de la Propiedad busca que se incremento la oferta de pisos en alquiler con el fin de moderar las rentas que en algunas grandes ciudades están ya originando tensiones en el mercado.El colectivo explica que “el mercado del alquiler se está recalentando, observando que en ciudades medianas y grandes los alquileres se disparan de precio debido a la falta de oferta y la necesaria competencia”.Desde el Consejo señalaron a Servimedia que esta propuesta es “fácilmente modulable”, por ejemplo a través de la creación de tramos con porcentajes de exención, para que el largo periodo de alquiler no desincentive a posibles inversores, 5 años un 30%, 10 años un 60% y el 100% a los 15 años.Además, apuntan la posibilidad de ofrecer incentivos adicionales cuando los contratos se celebren con colectivos vulnerables, o en función de la moderación de la renta en comparación con el mercado libre.Esta figura, exponen, podría ser utilizada y complementada por comunidades autónomas y ayuntamientos para paliar un “problema común” como es la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para colectivos vulnerables y adaptar a sus propias realidades locales o regionales.Por otra parte, el Consejo hace referencia a una “modulación temporal”, que dependería de la consecución de objetivos. De esta manera, si se consigue la modulación del mercado de alquiler, puede desactivarse en cualquier momento la medida, quedando tan solo el beneficio para los que se comprometieron en su periodo de vigencia y siempre que cumplan “escrupulosamente” las condiciones. También señalan como ventaja que el esfuerzo económico de la Administración, no sólo sería en un futuro, sino que además sería “escalonado”, ya que la posible venta de las viviendas incluidas en el programa no tiene por qué coincidir en el tiempo, lo que la hace “aún menos gravosa”.