VIVIENDA. BANKIA NO VE “SÍNTOMAS DE RECALENTAMIENTO NI DE BURBUJA” INMOBILIARIA

- El banco ha devuelto unos 160 millones a 35.000 clientes por las cláusulas suelo. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, afirmó hoy que en la entidad “no vemos síntomas de recalentamiento ni de burbuja” en el sector inmobiliario, para agregar que en la actualidad el sector financiero concede el 20% de las hipotecas que se daban en los años del ‘boom’.En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer trimestre de 2017, Sevilla consideró que “estamos en niveles normales” en el mercado hipotecario y que “todavía puede permitir cierto crecimiento”.Además, el responsable de Bankia se refirió a la evolución al alza de las hipotecas a un tipo e interés fijo, para señalar que este tipo de préstamos tiene “sentido” y es “racional”.Así, explicó que aunque suponga asumir hoy un coste superior a las hipotecas a tipo variable, el tipo fijo supone tener garantizado que a 20 años se pagará un interés del “dos y pico, que está muy bien”.En este sentido, dijo que en Bankia “no empujamos” a los clientes a firmar hipotecas de tipo fijo y “no lo potenciamos”, pero “tiene una lógica y para los clientes también es bueno”. Respecto a la reforma de la Ley Hipotecaria que ultima el Gobierno, el responsable de la entidad apuntó que “sería importante hacerlo pronto” y con consenso, para que esta nueva norma ayude a “clarificar aspectos que se han podido poner en cuestión como resultado de la crisis”, ya que durante “muchos años ha funcionado bien” la legislación. CLÁUSULAS SUELOPreguntado por el mecanismo impulsado por Bankia para devolver las cantidades a los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas, Sevilla apuntó que “el proceso ha ido muy rápido” y recordó que afectaba sólo al 3% de este tipo de préstamos. Hasta el momento, indicó, ya se ha realizado la devolución a 35.000 clientes por un importe total de unos 150 o 160 millones de euros. De esta manera, subrayó, ya se ha devuelto el 90% de lo previsto y se espera que el proceso se puede cerrar a lo largo de los meses de mayo o junio. NEGOCIO PROMOTOR En cuanto al interés del grupo de volver a financiar el negocio promotor una vez superadas las limitaciones de Bruselas por el Plan de Reestructuración de Bankia, Sevilla quiso dejar claro que no tienen prisa, aunque reconoció que se abre un periodo de crecimiento económico y “mejora” del negocio inmobiliario. Por ello, quieren financiar desarrollos y promociones que no han podido hacer en los últimos años, algo que evaluarán a lo largo de 2017 para impulsarlo el año que viene.En este sentido, comentó que aunque no será una inversión “espectacular”, sí será “una palanca para el crecimiento del banco”. En todo caso, apuntó que “lo vemos como una normalización, una fuente de oportunidad, y no tenemos una especial urgencia”.“Hemos empezado el primer trimestre del año muy bien, con buenas dinámicas comerciales”, y “si hemos esperado cuatro años y un trimestre, seguro que podemos esperar tres trimestres más”.