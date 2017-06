Vecinos de un bloque cercano a la Model alertan de que están siendo expulsados y piden soluciones

Etiquetas

Afirman que les notificaron que no renovarían contratos cuando se anunció el cierre de la cárcel

Vecinos de un bloque cercano al centro penitenciario de la Model de Barcelona han alertado de que la propiedad del edificio no renovará sus contratos de alquiler, y ha pedido a las administraciones explorar soluciones para su caso y para que el cierre de la cárcel y su conversión en equipamientos no expulse a vecinos en un proceso de gentrificación.

El único vecino con contrato indefinido, Joan Gómez, ha explicado en rueda de prensa que en el bloque, en la calle Entença 151, había 12 familias, de las que quedan ocho --cuatro ya han dejad los pisos, y dos han sido precintados con planchas de metal--, y ha lamentado que la propiedad, un particular --una mujer y dos primos--, empezó a enviar burofaxes a los inquilinos cuando se anunció el cierre definitivo de la prisión, previsto para este jueves.

Ha dicho que el administrador se niega a hablar con los vecinos de forma conjunta y que sólo propone hacerlo de forma individual, por lo que desconocen la situación del bloque, que asegura que pretenden vender a un fondo inversor --aunque inicialmente pusieron dos pisos a la venta como oportunidad para invertir por 260.000 euros, con un anuncio que después se retiró--, y ha dicho que personas han visitado los pisos, "no para vivir, sino para revender e hinchar la burbuja".

PETICIONES AL AYUNTAMIENTO

Junto a diversos vecinos y a representantes del Sindicat de Llogaters y la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample (Xhee), Gómez ha explicado que han solicitado reunirse con el Ayuntamiento, al que ha pedido que les tenga en cuenta para impulsar un plan para evitar la gentrificación y que plantee medidas, aunque no pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto --como hizo con una finca de la calle Leiva-- porque el propietario es un particular y no una entidad bancaria.

El miembro de la Xhee David Benito ha celebrado el cierre de la cárcel pero ha advertido de que puede provocar la expulsión de vecinos, por lo que ha pedido al Gobierno de Ada Colau que, además de impulsar un proceso participativo sobre los usos del interior de la Model, promueva uno sobre sus entornos y sobre "herramientas para que el proceso de transformación del espacio no expulse a los vecinos".

BUITRES

Ha destacado que la red ha recibido decenas de casos relacionados con la vivienda, como otros dos bloques --uno de ellos también cercano a la Model-- comprados enteros, con casos también de pequeños propietarios: "No hay solo grandes buitres, sino también pequeñas sanguijuelas que también chupan y se aprovechan" en un ataque inmobiliario masivo que considera que se da en la ciudad.

Desde el Sindicat de Llogaters, Daniel Pardo ha avisado de que la práctica de comprar edificios enteros, vaciarlos de vecinos y revenderlos para extraer beneficios es un fenómeno derivado de la "mercantilización de la vivienda", y ha invitado a los ciudadanos a participar en la manifestación de este sábado a las 18.00 horas para exigir la garantía del derecho a la vivienda.