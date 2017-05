El alcalde de Pozoblanco acusa a la Junta de mentir sobre la situación del Plan 54

Etiquetas

El alcalde de Pozoblanco (Córdoba), Emiliano Pozuelo, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "mentir sobre la situación del Plan 54" y ha expresado su "sorpresa ante el comunicado emitido ayer por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)" en el que se afirmaba que "las 54 viviendas públicas en alquiler se encuentran en perfecto estado y mantenidas limpias por los propios vecinos".

En un comunicado, Pozuelo ha señalado que esta afirmación "es falsa, al igual que las visitas periódicas que dicen realizar a esta promoción". El alcalde ha asegurado que "casualmente han venido esta semana, después de mucho tiempo, a raíz de la denuncia pública que realizó este Ayuntamiento la semana pasada".

Además, Pozuelo ha añadido que es "curioso que sea ahora justo el momento en el que se preocupan de los vecinos morosos diciendo que se van a poner a recabar los cobros de inmediato, cuando eso fue un compromiso de la delegada hace más de un año". Además, según ha añadido Pozuelo, "es también curioso que ha sido en estos días cuando se han limpiado algunas de las zonas comunes, justo después de la nota de prensa de denuncia".

El alcalde de Pozoblanco ha afirmado que este lunes tuvo que intervenir la Policía Local, pues "se atendió una llamada de un vecino que alertaba de la rotura de una puerta, que había sido forzada al parecer por unos 'okupas' y se envió la información a la AVRA, tras ser precintada la vivienda".

Pozuelo ha señalado que "los hechos que se suceden en este espacio de la localidad, ubicado junto al Paseo de Los Llanos, es el primer y único problema de convivencia que tenemos en Pozoblanco y la administración competente no hace nada".

Con respecto a lo dicho por AVRA sobre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y la presunta "falta de facilitación de adjudicatarios cuyo perfil se ajuste a esta promoción", el alcalde ha pedido a la Junta que "no tiren balones fuera" y que explique "a qué perfil se refieren, cómo lo quieren gestionar, pues estamos reclamando soluciones y no llegan; se han desentendido del tema".

En este sentido, Pozuelo se ha preguntado "¿quién se va a querer a vivir a un sitio con esos problemas?", asegurando que el Consistorio no tiene "demanda para optar a uno de esos pisos". El alcalde ha añadido, además, que "de mutuo acuerdo con los vecinos de la zona de Los Llanos, decidimos no mandar a nadie más a esos pisos hasta que la Junta no solucione el caso, porque se puede complicar aún más el problema de convivencia".