El cambio de proyecto de la Casa del Cuento solo contempla nuevos muros, sin rescisión de contrato a la empresa

El cambio en el proyecto de la Casa del Cuento, una vez que, la pasada semana se derrumbara el edificio en rehabilitación del Parque Gallarza, contemplará solamente la construcción de nuevos muros de carga para el inmueble, sin que sea necesario rescindir el contrato actual con la empresa que se encarga de los trabajos.

Así lo ha asegurado este miércoles el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz, quien, en la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, ha detallado que ya la semana pasada se dio "instrucción urgente para modificar el proyecto, introduciendo solamente la construcción de nuevos muros de carga".

Un cambio en el proyecto original "que estará listo en las próximas semanas" y que será aprobado directamente en Junta de Gobierno, ya que, al no exceder la nueva cuantía presupuestaria por esta modificación de un 10 por ciento del precio de la licitación -que fue de 1,7 millones-, no es necesario hacer más trámites.

"Será una realidad muy pronto. Todo lo sucedido estará pues encauzado en una semanas, con el mismo contenido, la misma empresa y unos términos económicos similares", ha recalcado Miguel Sáinz, quien ha considerado que continuar adelante con el proyecto de la Casa del Cuento "es lo que más conviene a la ciudad y a los vecinos y comerciantes de la zona".

En este sentido, ha incidido en que "nadie quiere ver este proyecto suspendido o reorientado, la Casa del Cuento va a ser lo que proyectó el PP, que encaja perfectamente en el espacio del parque, y cuenta con el apoyo de los vecinos". "Lo último que queremos es que se ralentice, se pare o fracase", ha insistido el portavoz.

Sáinz ha apuntado que "ha quedado claro que la empresa no ha cometido ninguna mala praxis en el desarrollo de la obra" y ha recordado que, en el caso de llegarse a la resolución del contrato, "habría que indemnizar a la firma con un 3 por ciento de la cantidad del contrato que quede por ejecutar".

Algo que, además de "no tgener ningún motivo, la empresa no tiene ninguna culpa", supondría "paralizar la obra durante demasiado tiempo", por lo que ha vuelto a señalar que "la Casa del Cuento sigue adelante con un nuevo modificado en el proyecto solamente para incluir la construcción de los nuevos muros de carga".

En cuanto a los plazos, Miguel Sáinz ha mostrado su convencimiento en que "no variarán mucho, hablamos de semanas" y se ha referido a la Comisión de Transparencia celebrada ayer, en la que compareció el director de la obra "que dejó claro que no hubo mala praxis por parte de la empresa".

Además, también "quedó muy claro", ha recalcado el portavoz, "que el modificado de 150.00 euros que se aprobó para mejorar la cimentación no se había comenzado a ejecutar, con lo que no ha habido pérdida por ello; y que en todos el test realizado al muro derrumbado daba que tenía consistencia suficiente, pero luego no ha resistido".