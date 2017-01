Exgerente del General Yagüe dice sobre el HUBU que en marzo de 2011 no había nada que entregar y se pidieron sanciones

Etiquetas

El que fuera gerente del Hospital General Yagüe de Burgos desde el año 2002 hasta agosto de 2011 y director de la Oficina de Seguimiento de la Concesión del HUBU, Tomás Tenza, ha asegurado que en marzo del año 2011 no había "nada para entregar ni para justificar el material" ante lo que el gerente regional de Sacyl pidió que se aplicasen las correspondientes sanciones a la empresa concesionaria y se interesó por cómo denunciar la situación de no entrega de la infraestructura.

Según ha relatado Tenza en su comparecencia este martes en la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos (HUBU), fue en marzo de 2011 cuando el entonces consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, se puso "firme" y quiso saber qué grado de ejecución estaba instalado o a disposición de entregar ya que "había que forzar un poco la apertura" del nuevo hospital ya que había elecciones en dos meses.

"El objetivo era acabar en fecha", ha añadido Tenza quien no ha dudado al asegurar ante los integrantes de la Comisión de Investigación del HUBU que entonces se comprobó que el acta de revisión era "negativa en todo". "Se verificó que no se entregaba el HUBU y se hizo el acta correspondiente", ha añadido en un segundo turno de palabra, para aclarar que a partir de ese punto ya no sabe nada de lo que ocurrió porque las cosas "se mueven en otros peldaños".

Dicho esto, ha aclarado que en agosto de 2011, pasadas las elecciones, fue destinado a Aragón, fecha a partir de la que "pierdo el tren" --ha asumido-- del proyecto del HUBU, si bien ha confesado que fue una alegría para él ver desde su nuevo destino que el nuevo hospital pudo abrir después "en tan poco tiempo".

Estas han sido una de las principales afirmaciones de Tomás Tenza en la Comisión de Investigación a la que ha acudido, según sus palabras, no para valorar sino para explicar fotos y datos para poder contextualizar lo que ha pasado en un proceso "que no ha sido fácil" y en el que se funcionó mucho "por la vía española", en referencia en que "a pesar de todo sale" y donde el objetivo era que Burgos contase con un nuevo Hospital a disposición de los profesionales.

"Se podía haber hecho mejor, sí, peor también", ha continuado Tenza, quien no ha dudado al asegurar que hubo un momento en el que se corrió un "riesgo altísimo" de que el proyecto no se materializase, una circunstancia que la ciudad de Burgos "no se podía permitir".

Con su comparecencia, Tenza ha querido descartar "fantasmas" sobre la adjudicación y construcción del HUBU si bien ha asegurado en reiteradas ocasiones que como gerente del General Yagüe no tuvo "ni información" ni nada que ver en la adjudicación del proyecto que le llegó adjudicado y en el que intervino una vez fue nombrado director de la OSCO con el acta de replanteo o de inicio de la obra.

Tenza ha reconocido que vivió ese momento "con muchísima tensión" ante los planteamientos que derivaron en llevar la huella del nuevo hospital al lado de la carretera, lo que motivó una visita del entonces consejero de Sanidad, César Antón, que, según ha relatado el compareciente, quiso ver 'in situ' que se estaban saltando el modelo constructivo.

"Recuerdo el momento, era una auténtica locura", ha rememorado Tenza, quien ha constatado el "enfado" de César Antón quien, no obstante, decidió "legalizar" la situación que motivó el modificado cero ante los "miedos" que planteaba el riesgo de derrumbe de la montaña sobre el Divino Valles o sobre las vías del AVE que discurren al otro lado.

El entonces gerente del Complejo Asistencial de Burgos ha asegurado al respecto que César Antón transmitió a la constructora que tenía que tener "muy claro" que ese modificado sería "a coste cero y sin cambiar los tiempos" a lo que ha añadido que otra condición es que la estructura del edificio fuese la misma.

En su relato de los hechos, Tenza ha rememorado otra visita del segundo consejero de Sanidad que se hizo cargo del HUBU, Álvarez Guisasola, que quiso analizar la situación de una de las obras "más señeras" de la Comunidad para comprobar que se estaban produciendo "cambios que no estaban autorizados", una afirmación que ha repetido Tenza a lo largo de su comparecencia.

Fue entonces cuando la Junta contrató a Inzamac, una empresa de seguimiento de obra públicas --según ha aclarado en un segundo turno de palabra, es una práctica habitual de la Administración para verificar este tipo de proyectos-- y que se encargó de ir detectando puntualmente todo lo que no se ajustaba al proyecto inicial.

SEGUIMIENTO TOTAL

Tenza ha garantizado que en su doble condición de gerente del complejo asistencial de Burgos y de director de la OSCO hizo un "seguimiento total" de las obras del HUBU que visitaba "por lo menos" cada semana y ha defendido al respecto la necesidad de hacer modificaciones sobre un proyecto que carecía de depósito de sangre, ha puesto como ejemplo, a lo que ha añadido que los arquitectos llegaron a sugerir a los médicos que aprendiesen a trabajar de otra manera para adaptarse a la nueva infraestructura.

"Son sobrecostes, no lo sé", ha argumentado el entonces gerente quien ha considerado que era "muy complicado" equilibrar el proyectos sin que supusiera más gastos. "Te ganas enemigos por todos los lados y se enfadan todos contigo", ha confesado Tenza, quien ha recordado que la dirección facultativa de las obras llegó a argumentar que cambios no autorizados como los de la fachada no variaban el proyecto y se justificaban además en la política de favorecer a los proveedores locales.

Tenza ha asegurado al respecto que conserva un listado de toda la correspondencia que mantuvo con Álvarez Guisasola por esos cambios sin autorización y ha aclarado ante la Comisión de Investigación que por encima de él como gerente y director de la OSCO había una comisión mixta paritaria formada por el delegado de la Junta, el gerente de área y tres personas de la concesionaria donde "la mitad no se hablaba con la otra mitad" de modo que los acuerdos que se alcanzaban "no se ejecutaban".

También ha explicado que tuvo que pedir la colaboración de personal de la Consejería de Sanidad ya que en la OSCO no eran capaces de evaluar los precios del equipamiento o del material.

En su relato de los hechos, se ha referido también a un "acto muy entrañable" de una visita del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a las obras cuando se comprometió a escuchar las opiniones de los médicos "muy preocupados" al ver que el viejo General Yagüe tenía más despachos que el nuevo hospital que se estaba construyendo, críticas que negó la concesionaria que llegó a ofrecer las salas destinadas a la ropa sucia como despachos.

"Esto generó mucha tensión y mucho nerviosismo porque había más trabajo de lo que estaba previsto", ha confesado Tenza, quien se ha definido como "un pobre gerente de hospital" que, según ha explicado, trabajó para que el proyecto fuese armónico y se ajustase a las necesidades de los profesionales.

Del mismo modo, ha asegurado que en todo momento desconoció el proyecto de la constructora que, según ha aclarado, tampoco critica, ya que, aunque salió "a trompicones", un plan puede ser defectuoso pero exitoso, como se ha demostrado, a su juicio, con el HUBU. "El proyecto estaba claro, otra cosa es que no estuviera en el papel escrito", ha manifestado en un segundo turno de palabra en el que ha aclarado que desconoce el destino del material que se adquirió en los dos o tres últimos años para el General Yagüe.

"Por fin un relato creíble", han reconocido los partidos en la oposición, para quienes la comparecencia de Tenza, principalmente en su primer turno de respuestas, ha cambiado "radicalmente" la "versión idílica" que se había dado sobre el HUBU, un proyecto "claramente defectuoso" y "con defectos iniciales" que lastraron el conjunto.