De la Serna: "Navarra por supuesto que no se va a quedar fuera del TAV porque el Gobierno va a impulsarlo"

El ministro señala que el TAV es "irrenunciable" pero "necesariamente hay que hacer una inversión en la vía actual"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado que "Navarra por supuesto que no se va a quedar fuera del TAV porque el Gobierno de España se va a encargar de impulsarlo".

Así se ha pronunciado De la Serna que ha participado este miércoles en la clausura del acto 'La alta velocidad, vital para la Navarra del futuro', organizado por el Partido Popular de Navarra. Un acto que ha contado también con la intervención de la presidenta del PPN, Ana Beltrán; el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría; y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra, Joaquín Salanueva.

En su intervención, el ministro ha asegurado que el TAV es "irrenunciable, con las máximas prestaciones" pero "no dejándolo todo a que la tramitación administrativa" esté finalizada. En este sentido, De la Serna ha indicado que "es posible hacer una inversión importante que compatibilice la llegada de mercancías y haga posible que ese TAV de pasajeros tenga conexión entre Castejón y Zaragoza en un tiempo que acompañe a la de Castejón Pamplona".

"Necesariamente tenemos que hacer un inversión adicional, que no es menor, en la única vía actual" que permita que "no haya posibilidad que una vez acabado el tramo Castejón-Pamplona los trenes no puedan circular hasta Zaragoza y conectarse con la alta velocidad".

"Lo que el sentido común dice es que no hay que renunciar a la mejor de las infraestructuras" pero "no perdamos competitividad" porque como "otras regiones ya tiene alta velocidad" Navarra se encuentre "en un callejón sin salida con tramos a medio hacer dado el retraso de los trámites administrativos".

Por otro lado, el ministro ha anunciado que el próximo 25 de mayo mantendrá una reunión con el vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Manu Ayerdi, con el que espera analizar el borrador de un nuevo convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Navarra para la construcción de esta infraestructura.

