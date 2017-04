La cooperativa Vitra reclama al Ayuntamiento que adjudique dos parcelas para sus viviendas y pide reunirse con Carmena

Etiquetas

La cooperativa Vitra ha reclamado al Ayuntamiento que adjudique las dos parcelas para construir las viviendas protegidas que plantea levantar en Carabanchel y Vallecas y recalca que el compromiso de enajenación por parte del Consistorio "nunca se puso en duda" tras dos años de contactos con miembros del equipo de Gobierno.

A su vez, solicita una reunión "urgente" con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para "clarificar de una vez por todas" la situación en la que se encuentra su proyecto.

Así lo expone en un comunicado después de conocer que el Ayuntamiento de Madrid exige a los cooperativistas de VITRA que demuestren con documentos el compromiso de venta de parcelas adquirido por la Corporación presidida por la exalcaldesa Ana Botella.

"Este gobierno no enajena patrimonio público pero no quiere decir que no cumplamos con los procesos de venta de suelo en marcha. Les dijimos a los cooperativistas que tienen la necesidad de respaldar ese compromiso con alguna documentación que demuestre que existió ese compromiso (de venta) porque en base a la nada no podemos iniciar un proceso de concurso, nunca de adjudicación directa", argumentó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión del ramo.

A juicio de VITRA, este criterio manifestado por Calvo "choca frontalmente" con lo manifestado por el Ayuntamiento en una reunión celebrada el pasado 11 de enero, donde se habló de "buscar una solución".

La cooperativa detalla que entregó hace meses tanto al Equipo de Gobierno como a todos los grupos municipales un dossier con los documentos intercambiados con la corporación anterior, "que muestran el avanzado desarrollo de las gestiones por ambas partes".

Vitra asegura que "siempre ha dicho que no había un contrato explícito, dado que en ese caso se estaría en un proceso de reclamación judicial".

"Si ahora el Ayuntamiento de Madrid niega el compromiso y da portazo debería haberlo hecho hace dos años antes y no jugar con las justas expectativas de estas 139 familias", ha asegurado.