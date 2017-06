Regantes del Condado se manifiestan el próximo 20 de junio para reclamar agua para sus cultivos al Gobierno

Etiquetas

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha convocado una manifestación para el próximo 20 de junio en la capital para reclamar agua para sus cultivos al Gobierno central, igual que han hecho durante dos días, el pasado 23 y el 30 de mayo, en sendas concentraciones en la Plaza de las Monjas.

Según han informado desde la plataforma, finalmente la manifestación se celebrará el próximo 20 de junio. Por otro lado, este miércoles el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, informará sobre la situación de las demandas de tierra y agua a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, respectivamente, en la acampada que mantienen los agricultores en las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía desde hace más de dos meses.

Durante estas concentraciones, Picón recordó la necesidad de desbloqueo de la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del trasvase de 4,99, con el fin de que llegue el agua al 100 por cien de las hectáreas y cerrar 130 pozos, ya que "aún hay 222 que no la reciben".

A su vez, lamentó que "parece mentira que tras tantos años y promesas, los agricultores no tengamos agua", a la par que se preguntó "cuándo le toca el agua al Condado". A su juicio, "el problema de Doñana no es el agua sino la falta de voluntad de los políticos, que no se ponen de acuerdo".

Del mismo modo, insistió en que "hay 222 hectáreas que aún no se benenfician de este agua superficial, a pesar de que el Gobierno presume de que se han dado 2,2 hectáreas de agua, lo que no es cierto porque desde octubre no se ha gastado ni 1,5 para 530 hectáreas y se han cerrado 300 pozos".

Todo ello a pesar de que en 2010 "pagaron los agricultores 6.000 euros por hectárea, 5,5 millones de los 20 que supuso la inversión del trasvase" y todavía, añadió, "el 40 por ciento de los agricultores no se benefician siendo sus tierras legales".

"No se puede consentir que 2.700 hectáreas estén pendientes de la llegada de agua subterránea", aseguró Picón, quien argumentó que "ni siquiera se nos ha recibido en Madrid para contarnos en qué punto están los temas que tenemos pendientes desde hace muchos meses, como son la resolución de la DIA del trasvase al Condado, las concesiones de agua para la Comunidad de Regantes Condado y la transferencia de 15 hm3".