Empresas e instituciones analizarán en Greencities oportunidades de financiación para 'smartcities'

Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que alcanzará su octava edición los próximos días 7 y 8 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) será plataforma de información y análisis sobre las oportunidades de financiación a las que pueden acceder las 'smartcities' así como las medidas y soluciones más actuales en eficiencia energética.

La octava edición de Greencities será de nuevo nexo de unión entre la oferta y la demanda municipal en materia de ciudades inteligentes. Así, están convocados un año más a este espacio de debate y conocimiento técnicos de administraciones públicas; profesionales de la arquitectura, ingeniería, urbanismo, medio ambiente y turismo; entre otros, según han informado en un comunicado desde la organización.

Las oportunidades de financiación será una de las temáticas centrales que protagonizará el programa del Foro TIC & Sostenibilidad. Este panel contará con la participación de José Manuel Leceta, director general de Red.es, y de María Dolores Ortiz, vocal asesora en la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo.

Han confirmado también su presencia Diana Alonso, consejera técnica en la Subdirección General de Fomento de la Innovación, y Oscar Chabrera, co-founder y EU Manager de Vilynx.

Las herramientas y soluciones más avanzadas para la eficiencia energética de las empresas emergentes serán otra cuestión a debatir en Greencities. En esta ocasión, intervendrán en la mesa Rocío Fernández, presidenta de la Plataforma Nacional de Eficiencia Energética; Fernando García, coordinador del Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes; Luis María Sánchez, responsable de Coordinación y Proyectos de la Federación Nacional de Gestores Energético, y un representante de la Agencia Andaluza de la Energía.

Cabe recordar que el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes volverá a ser en 2017 uno de los ejes estratégicos del programa de Greencities. El foro albergará también otros paneles sobre transformación digital en el sector público y su aplicación en gobierno local, soluciones tecnológicas innovadoras para administraciones locales, oportunidades internacionales para smart cities, gestión integral de la movilidad, destinos turísticos inteligentes, entre otros.

Greencities, que contará también con un área de 'networking', la zona 'Elevator Pitch', un espacio para presentaciones comerciales -- Green Lab-- y varias reuniones y asambleas sectoriales, se celebrará en las mismas fechas que Hi!Drone Technology, primer salón de tecnologías dron.

Ambos se enmarcan en la primera edición de Málaga Innovation Festival --del 5 al 11 de junio--, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Málaga y que albergará en paralelo más de treinta eventos relacionados con la innovación y el emprendimiento.

Asimismo, el salón coincidirá también con el EBAN Málaga 2017 Congress, encuentro de referencia anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players, la mayor organización europea de business angels y agentes especializados en inversión en etapas tempranas --7 y 9 de junio--.