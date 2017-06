La estimación del proyecto de cocheras de Cuatro Caminos se elevará al próximo Pleno tras reconducirse la "chapuza"

Etiquetas

La estimación del proyecto de cocheras de Cuatro Caminos se elevará al Pleno de la próxima semana después de obtener dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible --con los votos a favor de todos los grupos menos el PSOE, que se ha abstenido-- y después de que el actual equipo de Gobierno haya conseguido "reconducir la chapuza heredada" del PP, según ha declarado el delegado del ramo, José Manuel Calvo.

"Siempre ha sido un problema técnico, no político, y cuando se ha superado elevamos la estimación", ha contestado el concejal en la comisión al portavoz del PP de Desarrollo Urbano Sostenible, Álvaro González, que ha criticado que el retraso en este paso se debe a una cuestión ideológica de Ahora Madrid.

"Ha triunfado la legalidad y el sentido común porque el sentido común no tiene ideología ni color político", ha destacado González, que ha lamentado un "calvario que comenzó hace siete años" y que ha supuesto que 443 familias pagaran 88,3 millones de euros en 2014 para construir sus viviendas "pero tres años después no han visto un solo ladrillo".

Calvo le ha espetado que muestre más respeto por los servicios técnicos municipales ya que si antes no se ha elevado al Pleno es porque el proyecto no cumplía con la ley, razón por la que recibió hasta ahora informes técnicos desfavorables. "Hoy no estamos en esa situación porque los trabajos del último año han permitido desarrollar una iniciativa que sí supera el control de la legalidad con informe técnico favorable", ha expuesto.

Calvo ha sacado pecho por un "trabajo riguroso" con un proyecto "que se gestionó y se gestó mal desde el inicio por una incompatibildad entre lo que se decía y los planteamientos recogidos en la ficha del plan". "Formaba parte de la herencia envenenada de urbanismo, una chapuza que hemos conseguido reconducir", ha terminado Calvo.