Unas 15.000 personas pasarán por la Feria Vivienda Fusión los días 20 y 21 de mayo

Etiquetas

Unas 15.000 personas pasarán por la Feria de la vivienda y la decoración, Vivienda Fusión, que se celebra los días 20 y 21 de mayo en el Auditorio de Zaragoza. Al certamen, de entrada gratuita, ya han confirmado asistencia una veintena de empresas dedicadas a la promoción y construcción.

De esta forma, este año el plato fuerte del certamen será la venta de vivienda nueva, aunque también habrá oportunidades inmobiliarias de segunda mano y otras empresas de decoración y equipamiento del hogar.

Entre las ofertas inmobiliarias expuestas en Vivienda Fusión destacan las ubicadas en Miralbueno, Parque Venecia, Centro o Avenida Cataluña, que coincide con las zonas en las que más se ha revitalizado el sector de la construcción. La movilización de la demanda de vivienda nueva, así como la recuperación en los precios, hacen que Vivienda Fusión se presente como una oportunidad optimista tanto para la organización como para los expositores asistentes y el público.

Entre las novedades del certamen, figuran empresas dedicadas a la decoración, como Ikea, y los talleres que ofrecerán al público, que realizará una formación basada en el Do It Yourself para aprender pautas básicas de decoración en el hogar.

Otras actividades servirán para presentar las últimas novedades e innovación en viviendas inteligentes y de bajo consumo, tendencias en decoración, etcétera. Para la asistencia a los talleres, dado que el aforo será limitado, será necesario inscribirse previamente a través de la página web del certamen 'www.viviendafusion.com'.