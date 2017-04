Etiquetas

El Ayuntamiento de Málaga destinará 120.000 euros para la reparación "inmediata" del vehículo escala de 42 metros --equivalente a una torre de 13 plantas-- que está fuera de servicio por las continuas averías.

Así lo ha señalado el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha recordado que este camión escala se presentó hace unos diez años de manera "espectacular" en el Paseo de la Farola de la capital, siendo entonces el más alto del mercado.

Sin embargo, en 2013 este camión con brazo articulado de 42 metros, que costó más de 900.000 euros, empezó a dar problemas, según los bomberos, hasta que dejó de estar operativo, "con la peligrosidad que esto entraña para la ciudad", indicaron los profesionales de extinción de incendios.

El regidor ha señalado al respecto que el Consistorio hizo el "esfuerzo" de adquirir este vehículo y ha confirmado que ha dado instrucciones de "reparación inmediata de la escala, midiendo bien el costo, pero que sea el que tenga que ser".

Este camión escala, ha apuntado, lleva unos meses para ser reparado "y he pedido un informe sobre el mismo desde que se adquirió", indicando que a veces se ha prestado a otros municipios y "tengo noticias de que a veces no se devuelven en las mejores condiciones".

De la Torre, por tanto, quiere conocer "por qué ha habido fallos en vehículos que son costosos de reparar", de hecho la estimación del coste del arreglo es de unos 120.000 euros.

No obstante, a su juicio, la utilización de este tipo de vehículos escala tiene también sus riesgos tanto para los bomberos como para las personas a las que se trata de salvar, por lo que ha apostado por la mejora de los propios edificios, a pesar de que muchos de ellos son antiguos y más de un millar que superan las diez plantas no cuentan con las medidas de emergencias necesarias para estos casos.

Para el regidor malagueño, los edificios "han de adaptarse" y contar con vías de evacuación, con extintores y políticas de prevención en las comunidades de propietarios. A ello debe sumarse un mejor diseño de los inmuebles, citando "espacios de salida, escaleras externas, columnas secas dentro para refrescar el edificio y que el agua vaya por esas columnas interiores, garantizando que el agua llegue a cualquier planta por alto que sea el edificio". En definitiva, "mejorar la arquitectura y el diseño en esta materia".

Los bomberos lamentaron la situación de este vehículos y otros "incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales", asegurando que si se declarase un incendio en una décima planta "los vehículos autoescala de 30 metros disponibles en la flota de vehículos no llegarían a socorrer a los vecinos".

LIMASA E INTERVENTOR

Por otro lado, el regidor ha sido cuestionado por los informes que aún no han sido solicitados para estudiar qué modelo, público o privado, sería mejor para la empresa mixta de limpieza, Limasa; asegurando que "a veces se tarda más de lo que uno espera". No obstante, ha apuntado que la petición se hará "enseguida" ya que al no tener el presupuesto de este año aprobado no podía contratarse la ejecución de dichos informes.

También se ha preguntado a De la Torre por la falta de interventor municipal y el hecho de que no puedan pagarse las nóminas de este mes, extremo que el alcalde ha negado: "en absoluto". Sí ha admitido que se han dado una serie de circunstancias ya que el interventor titular estaba de baja, el que lo sustituyó solicitó un traslado y el que reemplazó a éste se ha jubilado.

Ahora, ha asegurado a los periodistas este miércoles, "hay una propuesta nueva y hace falta la conformidad de la Junta. Es cuestión de horas que se solucione y no hay ningún motivo de alarma".

De la Torre ha realizado estas declaraciones tras un acto en el que ha coincidido con el presidente de la Diputación y del PP de Málaga, Elías Bendodo. A ambos se les ha cuestionado en varias ocasiones por la sucesión en la Alcaldía aunque ninguno ha entrado en ello y se han remitido a sus últimas declaraciones, asegurando que no hay novedades al respecto.

A nivel de partido, ha dicho Bendodo, "no estamos en otra cosa que no sea el congreso provincial del PP del 19 y 20 de mayo; en eso estamos centrados". También ha incidido en que la relación con el alcalde es "muy fluida, muy buena, como siempre han sido" y que hablan "todos los días de muchísimas cosas; no nos aburrimos".

Por su parte, De la Torre, ha dicho que no hay novedades aunque sí ha agradecido el afecto de los malagueños, algunos de los cuales le piden que continúe al frente de la Alcaldía de la capital más allá de 2019, fecha de las elecciones municipales.