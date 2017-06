La AIReF evaluará la eficiencia de 22.000 millones de subvenciones públicas

Etiquetas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisará el gasto en subvenciones por un importe de entre 22.000 y 32.000 millones de euros potencialmente revisables para mejorar a calidad del gasto público y la asignación de recursos públicos, en un acuerdo inicial que durará tres años y cuyos resultados se presentarán a finales de 2018.

Así lo ha anunciado su presidente, José Luis Escrivá, durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?' organizado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ha explicado que presentará un plan de acción antes de que finalice el mes de julio en el que detallará las líneas de actuación más importantes y aclarará la información necesaria y el coste de este ejercicio.

La revisión del gasto que el Gobierno ha encargado a la institución consistirá en un análisis en profundidad del gasto con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas implementadas.

Según ha explicado Escrivá, el primer paso será evaluar la pertinencia de las subvenciones, su coherencia externa e interna, su consitencia con arreglo a los objetivos y la lógica de intervención; para después proceder a evaluar la eficiancia de las subvenciones a través del análisis del gasto ejecutado real y de los costes medios.

Por último, la AIReF evaluará la cobertura de las subvenciones analizando la cantidad de productos suministrados en función de beneficiarios y valorará los resultados a través del estudio de la variable sobre la que el programa pretende tener efectos. A continuación, tratará de identificar su impacto real, es decir, en qué medida el resultado se debe al programa y no a otros factores externos.

Respecto a la implantación del procedimiento de revisión del gasto, Escrivá ha señalado que depende de las administraciones públicas con competencias en cada materia, con las que se reunirá en los próximos días.

Dudas sobre el objetivo de ingresos

Por otro lado, Escrivá ha apuntado que será necesario hacer esfuerzos en la política fiscal española para consolidar el sistema. En concreto, cree que falta orientación más a largo plazo para poder anticiparse.

Aunque cree que la previsión de crecimiento económico a medio plazo del 2,5% es factible gracias al "crecimiento mucho más equilibrado de lo que fue en el pasado", la autoridad fiscal tiene dudas en cuanto a las previsiones de reducción del déficit un 0,5% este año debido a su visión no tan optimista sobre la evolución de los ingresos fiscales.

Según ha señalado Escrivá, se trata de una previsión "muy exigente y difícil de conseguir, aunque no imposible". El presidente de la AIReF ha destacado que el crecimiento sano y sostenible genera menos ingresos fiscales, por lo que considera que los ingresos no serán tan altos como los contemplados en el programa de estabilidad. "Probablemente España no llegue al objetivo", ha advertido.