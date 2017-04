EL ALCALDE DE MÁLAGA PIDE A ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS QUE APUESTEN POR SU CIUDAD COMO CENTRO DE LA NUEVA ECONOMÍA

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguró este miércoles el primer Foro Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), que se celebra desde hoy y hasta el próximo sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con el objetivo de promover alternativas económicas que pongan a la persona en el centro y eviten abusos que provengan de los sistemas económicos, y pidió a administraciones y empresas que apuesten por Málaga como centro de la nueva economía.De la Torre destacó que desde Málaga “queremos apostar por valores que impulsen el bien común, no solo de las administraciones públicas, sino también de las empresas privadas. Tenemos retos comunes en materia de sostenibilidad”. Asimismo, resaltó el interés y la defensa de la innovación para lograr un cambio no solo tecnológico sino también social. Estas tesis también fueron refrendadas por el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez Bueno, y Ana Carmen Mata, vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, quien aseguró que “en Málaga apostamos por proyectos que se queden aquí y tengan un carácter social, promuevan valores de justicia e igualdad”. Por su parte, Diego Isabel La Moneda, director de NESI Forum, señaló que “aunque el cambio pueda parecer una utopía, las personas podemos innovar para crear una nueva economía enfocada en las personas y en el planeta”. En este sentido, indicó que es necesario que haya “cambios en las leyes que regulan el sistema” para favorecer el impulso de los productos desarrollados de forma sostenible. “Somos agentes del cambio y nuestra energía es la que cambiará el mundo”, concluyó el director de NESI Forum. En la inauguración también participaron Brenda King, del Comité Económico y Social Europeo, quien puso en valor “la importancia de un Foro global donde están representados todos los vértices de la economía social” y acudió acompañada de Carlos Trías, que también forma parte del comité.Por su parte, Rebeca Pastor, miembro de la Alianza Global de Banca con Valores (GABV) y del organismo de innovación social Global Hub por el Bien Común, animó a los asistentes a “compartir los conocimientos y experiencias para crear un mundo mejor. Vamos a crear un mundo más sostenible, justo y solidario, eso me hará ver el futuro con optimismo”.Por otro lado, Florent Mascellesi, miembro del Parlamento Europeo, y Katerina Fortún, de la Comisión Europea, señalaron los diferentes programas que se están desarrollando en el seno de la Unión Europea en defensa de un nuevo modelo económico. “Hay más de 15 millones de personas que en Europa trabajan en la economía social. Hay que reformular el modelo económico para lograr ser felices dentro de los límites del planeta”. INNOVACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓNPosteriormente se celebró una sesión enmarcada en las iniciativas de diálogo para el cambio ‘Co-creando la nueva economía a través de la innovación social y la colaboración’ para sentar las bases de la nueva economía en temáticas como la banca ética, la economía colaborativa o las ciudades en transición. En ella participaron Brenda King (EESC); Marcos Eguiguren (Alianza Global de Banca con Valores); Albert Cañigueral, conector de Ouishare para España y América Latina, junto con Juan del Río, del movimiento de sostenibilidad urbana Ciudades en Transición, Y Josette Combes, miembro de la Red Europea de Economía Social y Solidaria (RIPESS).También intervinieron Gunter Pauli, creador de la Economía Azul, que propone utilizar los sistemas de autorregulación de la naturaleza para generar una economía más justa e independiente; Aniol Esteban, de la Fundación de la Nueva Economía (NEF); Daniel Truran, de B-Lab Europe, un movimiento que apuesta por que las empresas gestionen de mejor manera su impacto social positivo en lugar del balance financiero tradicional; Kristen Steele, miembro de la Alianza Internacional por la Localización, que propone el empoderamiento de las comunidades y productos locales como contrapeso a la globalización; Y Charo Gómez, investigadora en el ámbito de la Economía del Bien Común y profesora de la Universidad de Sevilla.En esta mesa, el resto de movimientos también estuvieron representados por Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes); Rishabh Khanna, miembro del equipo de la Economía del Bien Común; Yuan Yang, corresponsal del Finantial Times en China; Felipe Contreras, director de Alianzas por el Sistema B, que acredita empresas cuyo fin último es el bien para las personas y no la generación de beneficio; y Sarah McKinley, manager de Programas de Desarrollo Comunitario para la Democracia Colaborativa.