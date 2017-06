(AMPLIACIÓN) GUINDOS ASEGURA QUE SE HA APLICADO DE “FORMA ESTRICTA” LA NORMATIVA EN LA VENTA DEL POPULAR AL SANTANDER EN UN PROCESO “ÁGIL Y EFICAZ”

Etiquetas

- Destaca que Saracho no detalló un “plan de actuación concreto” en la última Junta del Popular. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este lunes que se ha aplicado de “forma estricta” la normativa europea en la reciente operación de venta del Banco Popular al Santander, en un proceso “ágil y eficaz” que no ha afectado al “resto de la economía” y no ha tenido “impacto en las cuentas públicas”.Así lo indicó en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde acudió para informar sobre el proceso de resolución y venta del Popular al Santander acordado por la Junta Única de Resolución. De Guindos subrayó, además, que en el proceso “no se ha comprometido un euro de dinero público” y agregó que “ningún depositante se ha visto afectado” por los problemas del Popular. La operación sobre el Popular ha sido la primera liderada por el Fondo Único de Resolución Europeo y la adquisición se ha hecho al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en una transacción de carácter privado. El Banco Central Europeo (BCE) determinó el pasado martes que el Banco Popular estaba en quiebra o a punto de quebrar, por lo que aprobó la operación de compra por parte de Banco Santander.El responsable de Economía consideró que este proceso y el hecho de que haya sido la primera vez que se empleara el nuevo mecanismo europeo de resolución ha puesto a prueba a la unión bancaria y que ésta se ha superado “con éxito”. La alternativa, dijo el ministro, era la declaración de concurso de acreedores del banco y que las oficinas del Popular no hubieran podido abrir el miércoles pasado por falta de liquidez. Ello, subrayó, hubiera supuesto una elevada “incertidumbre” y “desconfianza”, para reiterar y poner en valor que con la solución adoptada “no se ha comprometido ni un solo euro de recursos públicos presentes ni futuros”. “No ha habido impacto en la prima de riesgo y tampoco en el sistema financiero”, lo que se refleja en que las cotizaciones de las entidades “más significativas no se han visto afectadas”, afirmó. Además, defendió que todo ello “no habría sido posible” si la economía española no contara con unos buenos fundamentos, crezca por encima del 3% y cree unos 500.000 puestos de trabajo anuales, y si España no tuviera un sistema financiero “saneado que es causa y efecto” de la mejora económica. El ministro expuso las propuestas realizadas por el presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, en la última Junta de Accionistas del 10 de abril la entidad para superar las dificultades, y que pasaban por una ampliación de capital o por una operación corporativo.En este sentido, De Guindos lamentó que el nuevo presidente “no detalla un plan de actuación concreto” en ese momentos y las acciones vuelven a sufrir un castigo en Bolsa, para agregar que entre el 31 de marzo y el 13 de abril cayeron un 50%.REPASO SITUACIÓN POPULARDe Guindos recordó que el Popular era la sexta entidad financiera de España, que sus activos en balance superaban los 147.00 millones de euros, su capitalización bursátil a principios de años era de 3.800 millones, y sus depósitos representan el 4,1% del total del sistema y el 8% del crédito. Además, señaló que contaban con 1.600 oficinas, con unos 10.600 trabajadores y 4,6 millones de clientes, la mayoría en España. Pese a ello, señaló la ratio de mora era de las más elevadas del sector y su tasa de cobertura era de los más bajos peses a haber realizado provisiones por importe de 21.100 millones de euros.Por otra parte, hizo referencia a las distintas pruebas de esfuerzo realizadas en los últimos años, para señalar que el Popular no superó las realizadas en 2012 por Oliver Wyman, pero sí las pruebas de resistencia realizadas en 2014 y 2016 por las autoridades europeas como el BCE o la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingles).