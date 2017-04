(AMPLIACIÓN) LA BANCA ESPAÑOLA GANÓ 7.987 MILLONES EN 2016, UN 23,1% MENOS

Etiquetas

- Por los tipos de cambio, las provisiones por las 'cláusulas suelo' y los saneamientos extraordinarios. El beneficio atribuido de los bancos que operan en España alcanzó los 7.987 millones de euros durante el pasado ejercicio 2016, lo que supone un descenso del 23,1% con respecto al ejercicio precedente.Así lo indicó el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales.Según explicó, estos resultados se han visto afectados por una serie de "factores singulares", entre los que citó la negativa evolución de los tipos de cambio frente al euro, las provisiones por las 'cláusulas suelo' o los saneamientos extraordinarios.Con respecto a las cláusulas suelo, Roldán cifró el impacto en las cuentas de los bancos asociados a la AEB en unos 1.000 millones de euros en 2016.El presidente de la AEB lamentó que el entorno todavía "no es plenamente satisfactorio para la actividad financiera" y parte de los agentes económicos "están embarcados en procesos de reestructuración y reducción de su endeudamiento". Pese a que 2016 no se puede ver como un año de mejora, explicó Roldán, analizando los detalles, 2017 promete una evolución futura "mejor" del sector, en términos de rentabilidad, solvencia, liquidez y calidad del balance.Por ello, el responsable de la AEB se mostró convencido de que los bancos "están en disposición de seguir financiando la recuperación, y proyectos de inversión de empresas, familias y pymes".MENOS MOROSIDAD Por otro lado, Roldán señaló que los bancos asociados a la AEB continúan mostrando una elevada recurrencia de los márgenes.En concreto, el margen de intereses alcanzó los 56.464 millones de euros, un 0,3% menos que en 2015, mientras que el margen bruto descendió un 1%, hasta los 81.840 millones.Por el lado del crédito, los datos de la AEB apuntan que los préstamos totalizaron 1,54 billones de euros, un 0,5% menos que un año antes, con un descenso de la morosidad desde el 6,2% al finalizar 2015, hasta el 5,7%.En relación con los depósitos de la clientela, el balance muestra que la evolución ha sido "moderada" con un incremento de 10.000 millones de euros, un 0,8% en el conjunto del año, hasta alcanzar 1,39 billones de euros, cuantía que es la más alta nunca registrada por los bancos de la AEB.Además, el incremento de los fondos propios, unido al descenso del resultado atribuido, hacen que el ROE pase del 5,5% alcanzado en 2015 al 4,1% al cierre de 2016.Roldán reiteró que una de las lecciones que se han aprendido de la crisis es que el transcurso del tiempo "no es suficiente" para solucionar los problemas y que la banca tiene que hacer frente a los retos de manera decidida.El presidente de la patronal se refería así al esfuerzo en provisiones, "que no se puede eternizar", pero también a que la banca está "en la última fase de limpieza de los balances" y ese descenso del esfuerzo de provisiones "ayudará a mejorar la rentabilidad del sector"FUSIONES TRANSFRONTERIZASDurante su intervención, el presidente de la AEB reconoció que Europa está "sobrebancarizada" y que existe un "exceso" de capacidad instalada y una forma llevar a cabo esa reducción, tal y como ayer recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI), son las fusiones.En este punto, defendió que la historia del sistema financiero español demuestra que "los bancos que son rentables son producto de fusiones y, por tanto, la historia parece indicar que la receta del Fondo tiene sentido".En el caso de España, Roldán admitió que las entidades han hecho un esfuerzo de consolidación mayor que otros bancos europeos y es en otros países "donde queda más por hacer".En este punto, deseó que las fusiones que se acometan en los próximos años sean transfronterizas y que lo ideal es que los bancos dejen de llevar "etiquetas nacionales" y fueran vistos como bancos que operen en toda la Unión Bancaria.