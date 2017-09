(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. GUINDOS ADVIERTE DE QUE "NO ES OPINABLE" LA SALIDA DE LA UE Y EL EURO CON LA INDEPENDENCIA

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sostuvo este martes que "no es opinable" el hecho de que "es una realidad" que si Cataluña se independizara de España saldría tanto de la Unión Europea como de la zona euro y aseguró que "no descartamos nada" para hacer frente a la amenaza soberanista.En un acto informativo organizado por Executive Forum, el ministro afirmó también que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar porque no solo es legal, es también irreal e inviable".Por todo ello, se mostró convencido de que el problema catalán "se va a encauzar". "No vamos a sobrerreaccionar, no vamos a entrar a las provocaciones porque eso es lo que ellos quieren para generar victimismo", añadió.En la misma línea, aseguró que "el Gobierno no va a dejar que la sociedad catalana se quede fuera de Europa" y, en referencia a su impacto en la economía de toda España, que "nadie nos va a privar del horizonte de prosperidad que tenemos por delante".Asimismo, destacó el carácter del presidente Mariano Rajoy para hacer frente a este tipo de problemas. "Es una persona fría, que no se calienta ni sobrerreacciona, por lo que analiza los temas con mucha seriedad y mesura y, sin embargo, tiene posiciones después firmes que las va llevando a cabo sin necesidad de alharacas", señaló."Todas estas cosas me hacen ser optimista en relación con la solución de Cataluña", prosiguió Guindos, quien lamentó que se tienda a pensar que "la legalidad comunitaria y la española es estirable como un chicle y eso no es verdad". "Los tratados y las reglas se aplican", sentenció.Por último, destacó que el Gobierno "no va a dejar que por una ensoñación haya un problema para el conjunto de España y especialmente para la sociedad catalana".