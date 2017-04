(AMPLIACIÓN) BBVA ELEVA TRES DÉCIMAS SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA, HASTA EL 3% EN 2017

Etiquetas

- Advierte de que la estimación de ingresos del Gobierno es "algo optimista". BBVA Research, el Servicio de Estudios de la entidad, ha mejorado en tres décimas su previsión de crecimiento de la economía española para el presente ejercicio, hasta el 3%.Así lo indicaron el economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, y el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación del informe 'Situación España'.De acuerdo con los últimos datos de la entidad, el PIB habría cerrado el primer trimestre del presente ejercicio con un avance del 0,8%. Además, para el próximo ejercicio 2018 el banco mantiene su previsión del 2,7%.En este sentido, desde el banco apuntan que para recuperar el nivel de PIB per cápita previo a la crisis habrá que esperar hasta finales de este ejercicio o principios de 2018.Sicilia explicó que esta aceleración del PIB se habría producido "a pesar de que se confirma" una menor contribución por parte del consumo de las familias, que refleja el agotamiento de la demanda "embalsada" durante la crisis, y el menor impacto de los denominados vientos de cola.El directivo de BBVA también se felicitó de que se ha producido el mantenimiento del control del gasto de las administraciones públicas, "que continúa siendo el pilar que sostiene la reducción del desequilibrio de las cuentas del Estado y las comunidades autónomas".EMPLEOEn cuanto al empleo, BBVA estima que la economía española será capaz de crear hasta un millón de puestos de trabajo entre 2017 y 2018, con lo que la tasa de paro se situará en el entorno del 15,5% el próximo año.La entidad asegura que la recuperación del mercado de trabajo continuó durante el inicio del año y la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre "arrojará un crecimiento de la ocupación".Las previsiones de BBVA Research señalan que el empleo podría haber crecido entre seis y siete décimas entre enero y marzo en términos desestacionalizados, frente al 0,4% en el último trimestre de 2016. Así, la tasa de paro descendería este año unas seis décimas, hasta el 18,2%.Para el Servicio de Estudios de BBVA, la creación de empleo continuará siendo "robusta", a pesar de que se espera una "moderada" desaceleración.Preguntado sobre cuál sería el nivel de paro estructural de la economía española, Doménech consideró que es "muy difícil" dar una cifra, si bien se situaría próxima al 14%, pero "sigue siendo una tasa de paro que triplica el desempleo estructural de algunos otros países y hay que trabajar para crear empleo estable".RIESGOSPor el lado de los riesgos, persisten incertidumbres políticas como el proteccionismo de la nueva Administración de EEUU o la salida de Reino Unido de la UE.En el caso de España, aunque la productividad ha mejorado en los últimos años, este nivel continúa siendo "bajo" y puede suponer "un lastre para el aumento del bienestar".Ante ello, el Servicio de Estudios de BBVA insiste en la necesidad de implementar reformas que permitan una rápida reducción de la tasa de paro y un aumento de la productividad. "Sólo así podrán reducirse de una manera virtuosa los desequilibrios que aún se observan en la economía española", señalan.Según BBVA, el impacto positivo de las reformas puestas en marcha en los últimos años debería ser un "aliciente" para continuar con el proceso de mejora en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.DÉFICIT PÚBLICOPor el lado del déficit público, BBVA cree que el cumplimiento del objetivo de déficit y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 cofirman que la política fiscal tendrá "un tono neutral" este ejercicio."En un escenario donde continúe un estricto control del gasto, el conjunto de las administraciones públicas cumpliría con el objetivo de déficit a finales de año", indicó Sicilia.No obstante, advirtió de que las expectativas del Gobierno en materia de recaudación "son algo optimistas", si bien quiso dejar claro que "no hace falta tomar ninguna política de ajuste y basta dejar actuar al ciclo económico para alcanzar el objetivo de déficit".En este punto, los economistas de BBVA Research quisieron dejar claro que, de cumplirse el escenario previsto por el Servicio de Estudios, con mayor crecimiento e inflación que el utilizado en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos, la reducción de la ratio de gasto sobre PIB sería mayor que la estimada por el Gobierno, "lo que daría un margen en el caso en que no se alcanzaran los objetivos de recaudación".