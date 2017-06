(AMPLIACIÓN) EL DÉFICIT COMERCIAL ESPAÑOL CRECIÓ UN 50,5% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017

Etiquetas

El déficit comercial en España se situó en 8.398,1 millones de euros en el primer cuatrimestre de este año, lo que supone un 50,5% más que en el mismo periodo de 2016, según informó este martes el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Las exportaciones españolas de mercancías en este periodo crecieron un 9,8% respecto al mismo del año anterior y alcanzaron los 91.537,7 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo, mientras que las importaciones crecieron un 12,4%, hasta los 99.935,9 millones de euros. La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se situó en el 91,6%, por debajo del 93,7% del periodo enero-abril de 2016. Por su parte, el saldo no energético arrojó un déficit de 20 millones de euros (189,8 millones de euros de déficit en el acumulado hasta abril de 2016) y el déficit energético se incrementó un 55,4%, hasta los 8.378,1 millones de euros (5.391 millones en 2016). Desde Economía señalan que el crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y abril fue superior al registrado en los países del entorno, salvo en el caso del Reino Unido, donde subieron un 17,4% por el efecto de la depreciación de la libra. En el conjunto de la zona euro y en la Unión Europea las exportaciones aumentaron un 7,2%, mientras que también fueron discretos los crecimientos registrados en Italia (6,6%), Alemania (5,5%) y Francia (2,3%), así como en EEUU (6,7%), China (4,2%) y Japón (8,2%).Por sectores económicos, bienes de equipo (representan un 19,4% del total) subió un 7,2% y alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total) creció un 10,8%. Por su parte, el sector del automóvil (17,1% del total) decreció un 0,7% “por la caída en abril de las matriculaciones en los principales mercados de la UE, atribuible en gran medida al efecto calendario por la celebración de la Semana Santa”.En importaciones, según Economía, “la consolidación de la recuperación económica” explica el crecimiento de la mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo (20,9% del total) se incrementaron un 10,7% interanual, las de productos químicos (15% del total) aumentaron un 2,7% y las de productos energéticos (14,5% del total) ascendieron un 64,2%. Por el contrario, las importaciones del sector automóvil (13,2% del total) disminuyeron un 0,4%, en línea con el leve descenso de las exportaciones del sector.ÁREAS GEOGRÁFICASLas exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,6% del total) crecieron un 8,8% en los cuatro primeros meses del año. Por su parte, las ventas a la zona euro (52,2% del total) se incrementaron un 9,5% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,4% del total) subieron un 6,2%.Economía apuntó que la recuperación en los países emergentes explica que las ventas a terceros destinos (33,4% del total) subieran un 12% interanual, con aumentos generalizados de las exportaciones a todas las zonas: Asia excluido Oriente Medio (+16,8%), América del Norte (+13,5%), América Latina (+12%), Oceanía (+10,4%), África (+7,7%) y Oriente Medio (+1,4%).Por países, destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (25,4%), Canadá (21,1%), México (20,8%), Marruecos (17,7%) y Estados Unidos (12,5%). Mientras, cayeron las ventas a Argelia (-11,1%), Chile (-6,4%) y Arabia Saudí (-5,5%).Por otro lado, las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (134,6%), Canarias (51,4%) y Murcia. Los únicos descensos se dieron en Castilla y León (-3,9%) y la Comunidad Valenciana (-0,8%).MES DE ABRILDurante el cuarto mes del año, las exportaciones disminuyeron un 2% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 21.796,2 millones de euros. Para Economía, este dato incluye un “fuerte efecto estacional debido a que en 2017, a diferencia de 2016, la Semana Santa tuvo lugar en abril”, mientras que las importaciones subieron un 0,5% en términos interanuales, hasta los 22.995 millones de euros. Como resultado, en el mes de abril se registró un déficit de 1.198,8 millones de euros, un 88,1% más que en abril de 2016.El saldo no energético arrojó un superávit de 391,3 millones de euros (superávit de 797,6 millones en abril de 2016) y el déficit energético se incrementó un 10,8%.Economía reconoció que la caída de las exportaciones españolas en abril fue ligeramente superior a la registrada en la zona euro (-1,4%) y en la Unión Europea (-1,5%), pero apuntó que bajaron más las exportaciones de Francia (-3,8%), Alemania (-2,9%) e Italia (-2,8%). Por su parte, registraron crecimientos el Reino Unido (6%), Estados Unidos (4,3%), China (4,2%) y Japón (7,5%).En abril, las contribuciones positivas a la tasa de variación de las exportaciones provinieron de los productos energéticos (aportación de 4,1 puntos), materias primas (0,4 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (0,2 puntos). Por el contrario, los sectores con contribución negativa fueron el automóvil (-4,6 puntos), productos químicos (-0,6 puntos) y semimanufacturas no químicas (-0,5 puntos).Las exportaciones a la UE representaron el 65,3% del total y disminuyeron un 3,4%, mientras que las dirigidas a la zona euro bajaron un 2,1% y las destinadas al resto de la UE descendieron un 8,2%. Fuera de la UE, destacaron los aumentos de ventas a México (59,7%), Marruecos (17,5%) y Portugal (6,2%), frente a los descensos de las ventas a Australia (19,8%), Arabia Saudí (16,4%) y Brasil (12,5%).