(AMPLIACIÓN) LINDE ASEGURA QUE EL POPULAR ERA SOLVENTE HASTA EL 5 DE JUNIO

- Señala que el Banco de España confirmó a las autoridades europeas que el Santander era el "idóneo" para comprarlo. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, aseguró este martes que el Banco Popular, “de acuerdo con las normas en vigor, era solvente hasta el día 5 de junio”.Linde respondió así a las preguntas de la oposición respecto a la operación de venta del Banco Popular en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.El gobernador del Banco de España defendió que el supervisor actuó “estrictamente de acuerdo con la legalidad” en la provisión de liquidez de emergencia al Popular y fue quien confirmó a las autoridades europeas que el Banco Santander era “un banco idóneo para comprar el Popular”.Sin embargo, explicó que desde noviembre de 2014 el Banco de España ya no se encargaba de supervisar entidades de tamaño significativo y no participó en el Consejo de Resolución del Popular.Asimismo, tachó de “completamente erróneas” las informaciones que apuntaban que el Banco de España no habría utilizado una parte importante del colateral disponible, y aseguró que el supervisor actuó de acuerdo “estrictamente” con la legalidad.Linde incidió en que “la resolución del Popular no ha sido por un tema de solvencia”, sino de liquidez.Respecto a la ampliación de capital que llevó a cabo el Popular en mayo de 2016, Linde precisó que el Banco de España “no tenía ninguna capacidad ni para oponerse ni para apoyar” esta operación, y que el Popular tomó esa decisión en unos momentos en los que “no había ninguna razón para pensar que iba a haber una crisis de liquidez como la que se produjo al final”.