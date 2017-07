(AMPLIACIÓN) LINDE CREE QUE EL BANCO DE ESPAÑA “PUDO HACER MÁS” EN LA CRISIS FINANCIERA

Etiquetas

- Señala que se tomaron medidas “valiosas pero no suficientes” . El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este miércoles que la institución “pudo hacer más” en algunos aspectos durante la crisis financiera, pues se adoptaron medidas “valiosas pero no suficientes” ante la “violencia” de la segunda recesión de 2011.En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a las cajas de ahorro, el gobernador presentó el ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014’ publicado a mediados del pasado mes de junio. El responsable del Banco de España apuntó que “se pudo hacer más, hubiera sido adecuado intentar hacer más”, aunque defendió que se hicieron “algunas cosas útiles”. “No fue un periodo vacío de iniciativas”, defendió.Linde explicó que “hubo errores de apreciación en cuanto a cómo podrían corregirse los desequilibrios acumulados con la burbuja inmobiliaria”, para agregar que “se pensó que podrían corregirse de forma suave o gradual”. Sin embargo, “la realidad mostró que esta expectativa era demasiado optimista porque la corrección fue rápida y brutal, con consecuencias que aún no hemos superado enteramente”.Además, apuntó que el Banco de España “no podía actuar con independencia de la evolución” de las finanzas públicas y de “las decisiones de otras instituciones”. Por otra parte, subrayó que dejar quebrar a las entidades en dificultades “no era una opción razonable en términos económicos”; y que es un “interrogante”, con argumentos en ambos sentidos, si el coste público de la reestructuración financiera hubiera sido menor con un enfoque gradual o con una actuación agresiva. “El intento de minimizar a corto plazo el coste de la resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos con un enfoque gradual podría haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos que un enfoque más agresivo o ambicioso desde el inicio de la crisis”, expuso. NO SE OCULTAN FALLOSLinde quiso dejar claro que en el informe no se han “ocultado fallos o insuficiencias que existieron”, y que el objetivo del mismo es tratar “de servir lo mejor posible al interés general”. Según el gobernador, el Banco de España no adoptó medidas que hubieran podido “frenar el gran aumento” del crédito en el sector privado registrado entre 2001 y 2007, sobre todo en la rama de construcción e inmobiliario.En todo caso, las iniciativas adoptadas en aquellos años, relacionadas, por ejemplo, con las provisiones contracíclicas, tuvieron “eficacia para ayudar a resistir la primera crisis, aunque no fueron suficientes para proteger” a las entidades en la segunda recesión.SIP Y RECESIÓN También se refirió a los sistemas institucionales de protección (SIPs), para señalar que “no fueron suficientes para resolver los problemas de solvencia y gobernanza de la mayoría de las cajas”.En cuanto al efecto de la recesión, expuso que “parece claro” que el Banco de España estimó que ésta iba a tener lo que los economistas llaman “forma de V”, y no “forma de W”, “sin anticipar el fuerte impacto de la segunda recesión sobre la solvencia de muchas entidades de crédito”. En este sentido, aseguró que “reconocer el impacto de la segunda recesión es crucial, porque existe una tendencia a ignorarla, como si fuera una incidencia sin importancia cuando fue fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y en su impacto sobre nuestras entidades de crédito”.