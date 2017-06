(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. EL BANCO DE ESPAÑA CREE QUE “NO ES DESCARTABLE” QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CREZCA POR ENCIMA DEL 3% ESTE AÑO

Etiquetas

- En la revisión de sus proyecciones para la economía española. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, aseguró este martes que “no es descartable” que la economía española crezca este año “incluso” por encima del 3%, en las nuevas proyecciones que publicará el supervisor la semana que viene.Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Senado, el gobernador del Banco de España explicó que el supervisor publicará nuevas proyecciones para la economía española la semana que viene y, a partir de los indicadores más recientes, “no es descartable que el crecimiento estimado para este año sea algo superior al anticipado hace unos meses, situándose incluso por encima del 3%”.Linde indicó que la prolongación de la actual fase de crecimiento de la economía española durante los próximos trimestres se apoyará en el “fuerte” ritmo de expansión de la demanda nacional, y en particular, el “dinamismo” del empleo y las “favorables” condiciones de acceso al crédito están “impulsando” el consumo de los hogares y la recuperación del gasto en inversión residencial.Además, el responsable del Banco de España destacó que “a medio plazo, cabe esperar que se produzca una convergencia gradual hacia tasas de crecimiento más moderadas”, por la desaparición de las caídas de los precios del petróleo, la moderación de los costes de financiación, el “tono expansivo” de la política fiscal durante 2015 y 2016 o la “elevada” volatilidad de los precios. Estos elementos de carácter “transitorio” irán “desapareciendo” en los próximos meses.Entre los “riesgos” que pueden afectar a la economía española citó el endeudamiento en niveles “elevados”, el ‘Brexit’ que va a tener un coste “indudable” para España y la tasa de paro, el envejecimiento de la población y la “baja” productividad, que “limitan” el crecimiento sostenido de la economía española.En cualquier caso, Linde consideró que “no podemos desaprovechar” el actual contexto de “elevado” crecimiento y “reducidos” tipos de interés y el proceso de consolidación fiscal es “esencial” para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional va a suponer para el gasto en sanidad, dependencia y pensiones.“SEGUIMIENTO” DE LA RECAUDACIÓNEn cuanto al objetivo de déficit fijado en el 3,1% para este año, Linde aseguró que es un “objetivo alcanzable”, aunque precisó que la previsión de recaudación del Gobierno para este año plantea “alguna incertidumbre”.Por ello, señaló que resulta necesario realizar un “seguimiento” durante los próximos años tanto de la evolución de la recaudación como del impacto sobre el pasto de los planes de empleo públicos anunciados, de manera que “ante eventuales desviaciones con respecto a lo previsto, se pueda reaccionar con tiempo y no se ponga en peligro” el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, defendió que aunque “haya dudas” sobre el cumplimiento de los ingresos, “eso no hace a los Presupuestos menos creíbles”.NO REVERTIR REFORMASPor otra parte, el gobernador del Banco de España insistió en “avanzar” en las reformas que quedan “pendientes”, ya que “permitirá expandir el potencial de crecimiento de la economía”.Entre estas, citó las encaminadas a la reducción de la dualidad en el mercado laboral, la mejora de las posibilidades de empleo para los parados de larga duración, la revisión de los elementos que dificultan la entrada en el mercado de nuevas empresas o una reforma en el sistema educativo.“El retraso en su aplicación o, aún peor, una hipotética reversión de las reformas introducidas desde el inicio de la crisis, empeoraría significativamente las perspectivas de crecimiento económico y haría más costosa la consolidación fiscal pendiente”, aseguró.