ARISTÓBULO DE JUAN LAMENTA QUE EL BANCO DE ESPAÑA NO HAGA AUTOCRÍTICA EN SU INFORME SOBRE EL RESCATE FINANCIERO

El ex director general del Banco de España Aristóbulo de Juan lamentó hoy que el supervisor no haya hecho autocrítica sobre su gestión en su informe sobre la crisis financiera y bancaria entre 2008 y 2014.Así lo indicó en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). “No he visto que haya ninguna autocritica”, señaló De Juan, quien agregó que en comparación con el realizado por el Banco de Irlanda “es para niños”. Por otra parte, apuntó que no está de acuerdo con la cifra de ayudas públicas, ya que no se consideran como tales, por ejemplo, los avales a los bancos o los esquemas de protección de activos (EPA).“¿Entonces qué se considera ayuda?, ¿Tampoco lo que se llevó Bankia?”, planteó, para apuntar que “habría que sumar” los EPA, el coste de ‘banco malo’ Sareb o los recursos que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha destinado a compensar, por ejemplo, a clientes por los preferentes. Sobre la resolución del Banco Popular y su venta al Santander, comentó que “es lo que hay”, aunque agregó que “otra cosa es que haya diez o doce interrogantes que se han de esclarecer”. Por otra parte, De Juan criticó el debate sobre quién ha de asumir el coste cuando quiebra una entidad, ya que habría que evitar que se llegara a esa situación. Se habla de “quién paga el entierro cuando lo importante es que no haya entierro”, explicó. En cuanto a las fusiones, dijo que a él no le gustan porque se está impulsando la creación de bancos sistémicos y éstos son “demasiado grandes”.