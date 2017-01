(AV) Economía murciana, con un aprobado justo después de 10 años, se ve amenazada por Brexit, Trump y preocupa Mar Menor

Etiquetas

La economía regional ha logrado un aprobado justo, un 5,01, después de 10 años suspendiendo desde 2007, según se desprende del número 21 del Barómetro que ha presentado este viernes en rueda de prensa el Colegio de Economistas de Murcia, en el que por primera vez se hace una consulta tras la victoria del Brexit en Reino Unido y de Donald Trump en la presidencia de EEUU.

Y es que, tal como ha advertido el decano del Colegio, Ramón Madrid, tres de cada cuatro encuestados considera que las consecuencias serán "negativas" aún desconociendo las medidas que se aplicarán por el Brexit.

Aunque no han entrado a valorar el supuesto de que el Mar Menor no mejorara estos meses de cara a la próxima temporada estival declinando afirmar si las consecuencias para Murcia serían peores que el Brexit o la victoria de Trump, el director técnico del Barómetro, José Carlos Sánchez, ha reconocido que podría haber un impacto "desfavorable", aunque Murcia, ha comentado, "no sólo es Mar Menor".

Por su parte, el director del Servicio de Estudios, Patricio Rosas, ha puesto de manifiesto que uno de los principales atractivos de la Región es el Mar Menor, "es parte del motor del turismo y ese activo no está en la mejor situación saludable y eso no es bueno para el turismo". Por ello, ha abogado por la necesidad de "trabajar en recuperar la laguna para que vuelva a ser punta de lanza de atractivo para el turismo".

Los economistas, que alertan que la incertidumbre no es buena, han lamentado que la situación económica-financiera de las familias "aún no consiga el aprobado", todo ello debido a que la recuperación en este sector "está tardando más en llegar, dado el lastre que aún llevan detrás y que es muy importante".

El barómetro se ha realizado el pasado mes de diciembre en la Región de Murcia a través de un formulario on-line, con un nivel de confianza de +/- 2,7 por ciento.

