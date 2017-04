Administraciones Territoriales avisa que se están creando expectativas sobre la financiación que quizá no se cumplan

Etiquetas

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado este miércoles en el Congreso que la censura al actual sistema de financiación autonómica lleva a que se estén creando en los ciudadanos unas expectativas que quizá con el nuevo sistema "no se puedan cubrir", lo que a su juicio puede ser "un problema muy grave".

Bermúdez de Castro ha comparecido en la Comisión de Presupuestos para explicar los objetivos de su departamento en las cuentas del Estado para 2017 y, a preguntas de los portavoces de la oposición, se ha referido a la reforma de la financiación autonómica, en la que trabaja un grupo de expertos.

El secretario de Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que en los momentos de crisis económicas todos los gobiernos autonómicos han culpado de su situación al sistema de financiación, incluido el Ejecutivo de Aragón del que él fue portavoz en la pasada legislatura.

"Todos los martes, yo echaba la culpa al sistema. Y estamos creando en los ciudadanos unas expectativas que puede suceder que con el nuevo sistema no se puedan cubrir y ese es un problema muy grave", ha advertido.

DEFENSA DE LOS MECANISMOS DE SOLIDARIDAD

Bermúdez de Castro ha lanzado otro mensaje a los gobiernos autonómicos porque, según ha dicho, escucha a algunos presidentes y ve en peligro las fórmulas de solidaridad que debe tener el sistema para que las comunidades ricas apoyen a las pobres.

"Da la impresión de que algunos pretenden que el nuevo sistema sea: tantos millones tengo para repartir, divido entre los habitantes y tanto dinero tengo. Y eso no es así. Hay mecanismos de solidaridad que deben ser fundamentales", ha advertido. "Como no tengamos claro eso, tenemos un problema", ha agregado, para señalar sin embargo en que confía en que se hará un "ejercicio de responsabilidad para que el nuevo sistema sea óptimo para todos".

Dicho esto, ha criticado el sistema actual porque "no ha funcionado", entre otras cosas para amortiguar el cambio de ciclo económico tan duro que se registró en los años pasados. También ha defendido que no se haya reformado durante la crisis porque "no se daban las circunstancias económicas" e incluso se ha preguntado "qué hubiese ocurrido" de haberse aprobado la modificación.

300 MILLONES DE PRESUPUESTO

Bermúdez de Castro ha explicado al Congreso que el presupuesto de la Secretaría de Estado que dirige asciende a 300,5 millones de euros, 260,4 de los cuales (87 por ciento) van dirigidos a la administración periférica, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.

En ellas trabajan 6.298 empleados públicos, ha detallado, en 299 inmuebles que requieren una renovación profunda porque son en su mayoría de las décadas de 1940 a 1960.

Entre otros capítulos, el departamento prevé también 30 millones de euros este año para el Fondo de Inversiones de Teruel y 2 millones para financiar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una partida que Bermúdez de Castro espera que se amplíe en el futuro para volver a los 3 millones de 2011.

FONDOS EUROPEOS

El secretario de Estado ha explicado que su departamento gestiona también fondos europeos de desarrollo regional y del Fondo Social Europeo, pero que no están incluidos en las partidas presupuestarias.

De los Feder, se destinarán aproximadamente 500 millones para municipios con menos de 100.000 habitantes, excepto capitales de provincia, para inversiones de desarrollo urbano sostenible. Y del FSE, la dotación esde 100 millones para empleo juvenil y otros 245 para inserción laboral.