Airbnb generó una actividad económica de 1.000 millones en Barcelona en 2016, un 65% más

La capital catalana sumó un total de 16.100 anfitriones

Airbnb generó una actividad económica de 1.027 millones de euros en Barcelona el año pasado, lo que supone un crecimiento del 65% respecto a 2015, mientras que en el conjunto de Catalunya, la cifra asciende hasta los 1.300 millones de euros, según ha detallado la plataforma de alquiler de viviendas particulares este martes en un informe.

Alrededor de 1,3 millones de personas utilizaron Airbnb para viajar a Barcelona en 2016, lo que representa un incremento anual del 40%, frente a los casi 900.000 que lo hicieron en 2015.

Los anfitriones locales ingresaron 167 millones de euros el año pasado, mientras que se estima que el gasto de los huéspedes en los comercios locales ascendió a 860 millones.

En lo relativo a toda Catalunya, más de 1,6 millones de viajeros utilizaron la plataforma para alojarse, un incremento del 53% respecto al año anterior, y los ingresos de los anfitriones ascendieron a 219 millones.

Airbnb calcula este impacto económico teniendo en cuenta lo que ingresa el anfitrión --la persona que pone a disposición su casa-- y lo que gasta el usuario durante su estancia en la ciudad; ha constatado que el 39% del gasto realizado tiene lugar en el barrio en el que se aloja, especialmente en alimentación, pero también en compras y actividades culturales.

Para Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb Marketing Services España, esta actividad es una buena noticia para la ciudad y ha destacado que la plataforma apoya a la clase media y el gasto de los viajeros ayuda a mejorar la economía y a las comunidades locales.

Asimismo, el uso que los barceloneses hacen de la plataforma para viajar fuera de la ciudad también se ha incrementado en los últimos tres años: de 55.000 usuarios en 2013 a 364.000 en 2016.

PERFILES Y NOTA

El promedio de huésped que utiliza Airbnb tiene alrededor de 33 años, viaja en un grupo de dos o tres personas y se queda una media de 4,2 noches, y el 76% afirma elegir Airbnb porque quiere descubrir un barrio en particular.

La valoración de los anfitriones realizada por los viajeros que usan Airbnb en Barcelona es de 4,4 sobre 5, y el 75% afirma que su experiencia ha multiplicado sus ganas de regresar; asimismo, el 33% de los usuarios afirma que no hubieran elegido la ciudad como destino o no se hubieran quedado tanto tiempo si no fuera por la plataforma.

En cuanto a los anfitriones, el año pasado hubo 16.100 en Barcelona y 23.900 en Catalunya y, a cierre de 2016, Barcelona contaba con 20.000 anuncios y Catalunya con 41.000.

Casi el 80% de los anfitriones que comparten su casa entera cuentan solo con un anuncio, y el 60% de los anuncios en Barcelona se alquilan por menos de 90 días al año: el anfitrión típico en la capital catalana tiene 38 años y gana 5.300 euros al año alojando a viajeros 66 noches al año; en el conjunto de Catalunya tiene 41 años y gana 3.900 euros.

DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA Y CASAS VACÍAS

La plataforma también ha destacado que otros factores como las casas vacías tienen mayor impacto en la disponibilidad de la vivienda que Airbnb, ya que ha resaltado que solo en el distrito de Ciutat Vella hay tres veces más de casas vacías (8.643) que anuncios de casas enteras (2.516) y casi siete veces más de casas vacías que anuncios de operadores profesionales (1.285).

Asimismo, asegura que solo en el Eixample hay casi tantas casas vacías (18.586) como el total de anuncios de Airbnb en toda la ciudad (19.565); el doble de anuncios de casas enteras en toda la ciudad, y cinco veces más que el número de apartamentos comerciales.