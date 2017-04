Andalucía, en penúltima posición en ingresos medios por persona en 2015, con 8.398 euros

Etiquetas

Baja por segundo año el nivel de pobreza en España, aunque aumenta el riesgo de exclusión social al subir la renta

Andalucía ha registrado en 2015 unos ingresos medios anuales neto por persona de 8.398 euros, de manera que se sitúa en penúltima posición a nivel nacional, sólo por delante de Murcia (8.273 euros), según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Condiciones de Vida.

En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se han dado en Andalucía (35,4%), Canarias (35,0%) y Castilla-La Mancha (31,7%).

Respecto a la situación económica de los hogares, el 52,4 por ciento en Andalucía no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2016. Además, el 56,1 por ciento no podía permitirse ir de vacaciones fuera de caso al menos una semana al año en 2016.

Asimismo, Andalucía registra un 10,5 por ciento de retrasos en los pagos relacionados con la vivienda princial y un 22,8 por ciento tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes.

A nivel nacional, el porcentaje de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social --tasa AROPE, utilizada en toda Europa-- baja por segundo año consecutivo en España, hasta el 27,9 por ciento, siete décimas menos que el año anterior (28,6%).

El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza o con carencia material o baja intensidad en el empleo. En base a estos tres componentes, el INE indica que la reducción global de esta tasa en 2016 se produjo en dos de ellos: la carencia material severa pasó del 6,4 por ciento al 5,8 por ciento y la baja intensidad en el empleo se redujo del 15,4 por ciento al 14,9 por ciento.

En carencia material severa se definida como la ausencia de al menos cuatro conceptos de los nueve que se preguntan en la encuesta: no puede permitirse ir de vacaciones una semana; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda; no puede permitirse disponer de un automóvil ni teléfono ni televisor ni lavadora.

Según la encuesta del INE, en 2016, el 49,5 por ciento de la población no tenía carencia en ninguno de los nueve conceptos, mientras que el 5,8 por ciento estaba en situación de carencia material severa (en al menos cuatro conceptos de la lista de nueve).

Asimismo, revela que de los nueve conceptos que determinan la inclusión de la población en este grupo, los más frecuentes fueron: no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (afecta al 99,4% de las personas en situación de carencia material severa), no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (99,2%), no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (81,1%) y ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en el último año (75,7%).

Sin embargo, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se situó en el 22,3 por ciento --con datos de ingresos de 2015--, frente al 22,1 por ciento del año anterior --con datos de ingresos de 2014--, que, según ha explicado el Ministerio de Economía y Competitividad se debe al aumento del nivel de renta en España.

En un comunicado, este departamento explica que este es un indicador estadístico que representa el porcentaje de población cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de pobreza. "Al haberse producido un aumento de los ingresos por hogar, ha aumentado el umbral de riesgo de pobreza en casi 200 euros --en el caso de hogares unipersonales--, lo que supone una mayor inclusión de personas bajo este indicador, sin se haya producido necesariamente un empeoramiento de su situación económica", argumenta.