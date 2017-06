Andalucía revisará al alza su previsión de crecimiento económico, situada en el 2,8%, por el aumento de exportaciones

Etiquetas

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado este miércoles que revisará al alza la previsión de crecimiento económico de Andalucía, situada en el 2,8 por ciento, por el aumento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera a nivel nacional.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha señalado que el Gobierno nacional también ha anunciado que volverá a revisar dentro de unos meses este indicador, con una subida entre el tres y el cuatro por ciento del PIB.

"En Andalucía, nuestro modelo refleja un crecimiento del 2,8 por ciento, pero habrá que volver a revisarlo por el nivel de exportaciones". Asimismo, ha apuntado que el potenciar exportador de España por su situación geoestratégica extraordinaria atrae inversiones, hasta el punto de aumentar un 77 por ciento la inversión extranjera. "Esto convierte a España en un importante centro logístico fundamentalmente conectado a América y África", ha subrayado.

Se trata, según ha considerado Arellano, de "un nuevo ciclo" y, además, "distinto", donde cambiar "la dinámica del comercio y la economía con vectores que miren hacia el sur". "Andalucía es la salida natural de la estrategia logística que debe tener España", ha advertido.

No obstante, en este sentido, ha criticado que el Gobierno central no invierta en Andalucía según su peso poblacional, lo que supondría un 18 por ciento de las inversiones, y lo haga según su peso en el PIB (13%). "Mientras no haya inversiones del Gobierno, Andalucía seguirá con retraso en comparación al resto de comunidades", ha criticado.

Por último, el consejero ha señalado "la década de esfuerzo" realizada por la Junta de Andalucía, pero, sobre todo, ha reconocido el trabajo realizado por "los ciudadanos, empresarios y trabajadores" para hacer un tejido productivo competitivo.