Andalucía revisará medio punto al alza su previsión de crecimiento económico para 2017, situada en el 2,8%

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado este miércoles que revisará medio punto al alza la previsión de crecimiento económico de Andalucía, situada en el 2,8 por ciento --medio punto por encima de la previsión anterior del 2,3 por ciento contemplada en el Presupuesto de la Comunidad para 2017--, por el aumento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera a nivel nacional.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha señalado que el Gobierno nacional también ha anunciado que volverá a revisar dentro de unos meses este indicador, con una subida entre el tres y el cuatro por ciento del PIB.

"En Andalucía, nuestro modelo refleja un crecimiento del 2,8 por ciento, pero habrá que volver a revisarlo por el nivel de exportaciones". Asimismo, ha apuntado que el potenciar exportador de España por su situación geoestratégica extraordinaria atrae inversiones, hasta el punto de aumentar un 77 por ciento la inversión extranjera. "Esto convierte a España en un importante centro logístico fundamentalmente conectado a América y África", ha subrayado.

Se trata, según ha considerado Arellano, de "un nuevo ciclo" y, además, "distinto", donde cambiar "la dinámica del comercio y la economía con vectores que miren hacia el sur". "Andalucía es la salida natural de la estrategia logística que debe tener España", ha advertido.

No obstante, en este sentido, ha criticado que el Gobierno central no invierta en Andalucía según su peso poblacional, lo que supondría un 18 por ciento de las inversiones, y lo haga según su peso en el PIB (13 por ciento). "Mientras no haya inversiones del Gobierno, Andalucía seguirá con retraso en comparación al resto de comunidades", ha criticado.

Por último, el consejero ha señalado "la década de esfuerzo" realizada por la Junta de Andalucía, pero, sobre todo, ha reconocido el trabajo realizado por "los ciudadanos, empresarios y trabajadores" para hacer un tejido productivo competitivo.

LOS DATOS

Según ha indicado la Junta en una nota, esta previsión de crecimiento económico es una décima superior a la que el Ministerio de Economía y Competitividad pronostica para la economía española (2,7 por ciento). De igual forma, el crecimiento de la economía andaluza en 2017 será superior también al de la Zona Euro (1,7 por ciento) y la Unión Europea (1,9 por ciento), lo que permitirá dar continuidad al proceso de convergencia retomado en 2015.

En octubre de 2016, la Consejería de Economía y Conocimiento ha estimado y publicado las primeras previsiones macroeconómicas de Andalucía para el año 2017, con motivo de la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año. Desde entonces, la economía andaluza "ha afianzado su trayectoria de crecimiento, y presenta un dinamismo que se refleja en los ritmos de crecimiento de la oferta productiva y la demanda, y que se traslada de manera muy positiva en el mercado laboral".

Indica que la información conocida de este año refleja que la economía andaluza avanza en 2017 con un notable dinamismo económico.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el primer trimestre de 2017 la economía andaluza ha registrado una aceleración del ritmo de crecimiento respecto a finales de 2016, superando nuevamente los resultados alcanzados en la Unión Europea. Una trayectoria que "permite dar continuidad al proceso de convergencia retomado tras los años de crisis económica".

En concreto, el ritmo de crecimiento interanual de la economía andaluza ha sido del 2,8 por ciento, dos décimas más elevado que en el trimestre anterior (2,6 por ciento), casi un punto por encima de la Eurozona (1,9 por ciento) y la Unión Europea (2,1 por ciento). Comparado con las principales economías del área, el crecimiento de la economía andaluza supera en más de un punto el observado en países como Alemania (1,7 por ciento), y casi triplica el de Francia (1 por ciento).

Según indica la Consejería en una nota, el crecimiento de la economía andaluza "destaca además por su carácter equilibrado, sustentándose, por el lado de la oferta, en todos los sectores productivos, y por el lado de la demanda, tanto en los componentes internos como especialmente los externos, de tal forma que las exportaciones se han configurado como el componente más dinámico del PIB".

Más específicamente, en lo que al comercio de mercancías se refiere, las exportaciones al extranjero alcanzan en los cuatro primeros meses del año una cifra histórica, con más de 10.500 millones de euros, un 23,9 por ciento por encima de lo que se exportó en el mismo período del año anterior, y más que duplicando el crecimiento medio de las exportaciones de mercancías al extranjero de España (9,8 por ciento interanual).

Ha precisado que la cifra de exportaciones supera a las importaciones realizadas, "contabilizando Andalucía un superávit de la balanza comercial con el extranjero en el primer cuatrimestre del año (+996,9 millones de euros), récord de la serie histórica, en contraste con el déficit que la misma presenta a nivel nacional (-8.398,1 millones de euros)".

La principal consecuencia de este dinamismo de la actividad económica y la demanda en Andalucía en 2017 se refleja en el mercado laboral, donde se intensifica la trayectoria de creación de empleo y reducción de la cifra de parados.

La información más avanzada que se conoce de paro registrado y afiliados a la Seguridad Social hasta mayo señala una aceleración del proceso de creación de empleo, que lleva también a "intensificar la trayectoria de reducción de los parados".

En concreto, se alcanza una tasa de aumento interanual de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social del 4,6 por ciento, la más alta de los últimos once años (desde 2006) y superior a la media nacional (3,9 por ciento), lo que supone 132.121 afiliados más. Junto a ello, el paro registrado presenta un ritmo de caída del -12,3 por ciento interanual en mayo, un máximo histórico, superior a la media en España (-11,1 por ciento), y que supone 115.953 parados menos.

Todos estos resultados "confirman que la economía andaluza avanza en el año 2017 con un notable dinamismo, intensificando su trayectoria de crecimiento económico, creación de empleo y reducción del número de parados, y con diferencial favorable respecto a su entorno, que le está permitiendo continuar en el proceso de convergencia retomado tras los años de crisis".