Ayerdi ve una tendencia "positiva" en la evolución de la industria navarra

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que los datos apuntan una tendencia "positiva" en la evolución de la industria navarra en los dos últimos años y ha destacado las cifras en empleo, en internacionalización o en creación de empresas.

Ayerdi, en respuesta a una interpelación del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que en el primer trimestre de 2017, por primera vez en tres años, el balance de empresas que cambian de domicilio arroja un dato positivo, "han venido más empresas a Navarra de las que se han marchado". "Creo que el contexto general es favorable", ha indicado.

Además, el vicepresidente ha valorado el trabajo que está haciendo el Gobierno de Navarra en materia de planificación, con la Estrategia de Especialización Inteligente y con el Plan Industrial de Navarra 2020, ambos "muy hablados con los agentes". "El trabajo compartido es la clave", ha indicado.

En cuanto a fiscalidad, Manu Ayerdi ha señalado que este tema será en verano "objeto de debate en el cuatripartito cuando tengamos los datos de cómo ha funcionado la reforma fiscal que se aprobó en 2015". "El Impuesto de Sociedades no es un elemento de preocupación en Navarra, los incentivos a la I+D+i son muy valorados, y será de análisis el Impuesto de Patrimonio, como otras cuestiones que se están poniendo encima de la mesa por parte del cuatripartito", ha indicado.

Manu Ayerdi también se ha referido al capítulo de infraestructuras para señalar que "estamos empujando" y sobre su próxima reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para hablar sobre el tren de altas prestaciones ha confiado en que las negociaciones den "un buen resultado porque el corredor es estratégico".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "Navarra necesita volver a ser una Comunidad atractiva para las empresas y poder recuperar el tejido industrial perdido en los años de crisis" y ha valorado que el Plan Industrial 2020 "está bien hecho".

Sin embargo, ha mostrado su "máxima preocupación por la desconfianza empresarial, la salida de empresas de Navarra y la falta de implantación de nuevas", algo que ha achacado a que "el Gobierno de Navarra no da la talla necesaria para generar confianza empresarial". "Navarra es la única región en la que el pesimismo empresarial es más alto que el optimismo. Todo está entrelazado. Somos una comunidad que tiene una fiscalidad más dura de lo que debería y es una de las principales razones para no ser atractivos a la implantación de nuevas empresas", ha indicado.

Además, Ana Beltrán ha lamentado que "la búsqueda de encuentros entre patronal y sindicatos, que ha sido la envidia en otras Comunidades, ha pasado a la historia por el interés del Gobierno por introducir a sindicatos que buscan más la confrontación por intereses políticos".

En respuesta a Beltrán, el vicepresidente ha dicho que en confianza empresarial, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, "Navarra no está ni mucho menos la peor de la foto, Navarra no aparece mal". "Yo no tengo la lectura que hace Beltrán de que esto sea un desastre. Los dos hablamos con el mundo empresarial y yo observo que el ambiente, habiendo algunos elementos de preocupación, es valorado de forma positiva", ha indicado.