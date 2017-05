Ayuntamiento y FER compararán la fiscalidad de Logroño con territorios limítrofes para "aumentar la competitividad"

Etiquetas

Ayuntamiento de Logroño y Federación Riojana de Empresarios (FER) elaborarán de forma conjunta un estudio sobre la fiscalidad en la capital riojana, comparándola con la de otras zonas limítrofes, para "aumentar la competividad" de las empresas de la ciudad.

Con este objetivo, la alcaldesa Cuca Gamarra y el presidente de la FER Jaime García Calzada han firmado esta mañana un convenio de colaboración -que mantienen desde el año 2014- con el objetivo de "seguir impulsando el desarrollo económico de Logroño y la creación de empleo".

Este estudio, como ha subrayado Gamarra, permitirá "disponer de un diagnóstico preciso sobre la situación de la ciudad y la región, en un tema que tanta repercusión tiene sobre el desarrollo empresarial como es el marco fiscal, contar con este análisis como una útil herramienta para incrementar nuestra competitividad y seguir creando empleo".

La primera edil ha recordado que Logroño ostenta el título, otorgado por el Banco Mundial en 2015, como la "Mejor ciudad de España para hacer negocios". "Queremos seguir haciendo del marco fiscal uno de nuestros principales puntos fuertes y para ello lo primero es conocer tanto lo que afecta directamente a Logroño y a La Rioja, como indirectamente por ser las condiciones que ofrecen comunidades vecinas", ha afirmado.

El importe del convenio es el mismo que en años anteriores, 30.000 euros, aunque podrían sumarse otros 5.000 euros -a través de una adenda- dirigidos específicamente al análisis de la situación fiscal atendiendo a la complejidad del mismo y la dedicación que requiere.

El resto de acciones que se desarrollarán se seguirán centralizando en la Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño que se ubica en la sede de la FER y que, como han destacado Gamarra y García Calzada, se ha convertido en el punto de referencia, dentro del ámbito económico de la ciudad, en materia de consulta e información sobre ayudas para la actividad económica del Ayuntamiento, así como de normativa y legislación local que afecte a los diferentes sectores económicos.

En esta Legislatura, el Ayuntamiento ha emprendido además una decidida tarea dirigida a la simplificación de trabas administrativas, a fin de servir de apoyo, de aliado para los emprendedores, eliminando la burocracia que en muchas ocasiones venía a lastrar la acción emprendedora.

García Calzada ha destacado que la FER está integrada por más de 70 asociaciones sectoriales, "lo que le otorga un conocimiento muy detallado del tejido empresarial de la ciudad y de la concreta situación y demandas de cada uno de los subsectores económicos".

ACTUACIONES CONCRETAS.

Las actuaciones concretas -con independencia de la elaboración del informe sobre fiscalidad- que se detallan en el convenio del 2017 son, en primer lugar, el mantenimiento de la "Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño", a través de la cual el personal designado por la FER pondrá en marcha actuaciones de fomento e impulso de la actividad empresarial y económica, a la vez que informará y supervisará actuaciones del Ayuntamiento en el marco empresarial e industrial.

También se contempla el diseño y elaboración de actuaciones formativas específicas para el desarrollo de la actividad empresarial en la ciudad de Logroño en materias que contribuyan a la mejora de la competitividad empresarial y dirigidas tanto a empresarios, autónomos como a particulares con inquietudes empresariales.

Igualmente, se hará una evaluación de la calidad de dichas actuaciones informativas especificas y otra de perfil de empresario o particular asistente a dichas actuaciones formativas; a lo que se suma potenciar la colaboración y participación del tejido empresarial riojano en la impartición de estas actuaciones formativas y difundir el servicio de bolsa de empleo para aquellos empresarios que quieran contratar personal especializado en diversos sectores profesionales.

OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.

Tras la puesta en marcha de la Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño en el año 2014, fruto de un acuerdo de colaboración establecido entre FER y Ayuntamiento, durante el año 2016 se han llevado a cabo diferentes actuaciones que cumplen con los objetivos marcados en el convenio suscrito.

En esta Oficina se ofrece información especializada sobre ayudas municipales, normativa y legislación, tramitación de licencias, planeamiento, tributos municipales, ordenanzas, etc. Es muy destacado el asesoramiento que se destina a incentivar las políticas de suelo industrial.

Respecto a la actividad durante el año pasado, como ha detallado el presidente de la FER, destaca el centenar de usuarios que fueron atendidos presencialmente; se recibieron 13.269 visitas (virtuales y físicas) y fueron formadas 282 personas en los 17 talleres impartidos.

La información más demanda fue la referida a ayudas públicas, legislación y normativa de carácter sectorial. Los interesados tienen entre 31 y 50 años y son mayoritariamente españoles; el 47 por ciento con una formación media o superior.

Los sectores sobre los que se demanda más información son: hostelería (45 por ciento); comercio textil (12 por ciento); panadería-pastelería (10 por ciento); peluquería y estética (7 por ciento); alimentación (5 por ciento) y hospedaje-casas rurales (5 por ciento).

El perfil medio de las personas que han acudido a la Oficina señala que el 55 por ciento son hombre, de nacionalidad española, entre 31 y 50 años, con formación media-superior, que buscan un negocio "en principio, no con elevada cualificación", que cuentan con experiencia en el sector, que no quieren invertir muchos recursos y que, de normal, no cuentan con un plan de negocios.