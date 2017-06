BBVA ASEGURA QUE NO TIENE “NINGUNA ESPINA CLAVADA” CON EL POPULAR

Etiquetas

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, afirmó hoy que su entidad no tiene “ninguna espina clavada” al no haber adquirido Banco Popular, y señaló que era una operación que “no encajaba” al grupo.Así lo indicó en Santander en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).“La operación no nos encajaba estratégicamente y por eso no hemos presentado ninguna oferta y no nos hemos quedado con ninguna espina clavada”, señaló el consejero delegado del banco. Torres defendió que BBVA está en “niveles de rentabilidad que nos sitúan a la cabeza de la industria”, para agregar que si se tiene en cuenta “de dónde venimos” tras la crisis financiera, el banco ha mostrado que su modelo de negocio es de “gran recurrencia y muy sólido”.“Con la recuperación de las economías más desarrolladas, como España y Estados Unidos, estamos viendo una recuperación muy importante de la rentabilidad”, explicó.En concreto, respecto a España indicó que “aún tenemos el drenaje de los resultados negativos de la actividad inmobiliaria”, aunque la pérdida asociada a esta rama “se está reduciendo”.Por otra parte, destacó que es “necesaria” también la recuperación de los tipos de interés, ya que cuando éstos están en negativo se dificulta la vida del sector bancario.