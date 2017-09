EL BANCO DE ESPAÑA CONSTATA QUE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO HA AUMENTADO LAS DIFERENCIAS ENTRE REGIONES ESPAÑOLAS

Etiquetas

El Banco de España constata que la evolución de las variables del mercado de trabajo han contribuido a aumentar las diferencias entre regiones y apunta a “posibles barreras económicas o institucionales”.En un artículo, el supervisor señala que si bien, las diferencias entre regiones españolas “no son muy elevadas” en comparación con otros países, se estima una “velocidad de convergencia reducida entre ellas”.En particular, indica que la productividad ha crecido más entre 1980 y 2015 en las regiones inicialmente más pobres, “por lo que este factor ha sido decisivo en el proceso de convergencia observada en la renta per cápita”.Finalmente, el Banco de España destaca que “las regiones más pobres han sufrido además los mayores incrementos de tasa de paro, o, lo que es lo mismo, el desempleo ha contribuido a acrecentar las diferencias entre regiones”.En todo caso, matiza que las diferencias regionales en España no son superiores a las que se presentan en otros países de la Unión Europea.