JOSÉ MIGUEL CONTRERAS VE DECISIVO EL PAPEL DE MOVISTAR+ PARA LA INDUSTRIA TELEVISIVA ESPAÑOLA

Etiquetas

- Augura un futuro difícil a los nuevos canales de TDT rivales de los dos grandes grupos. El productor ejecutivo de Globomedia y exconsejero delegado de laSexta, José Miguel Contreras, cree que Movistar+ “va a ser el operador que puede cambiar el mercado audiovisual español” y señala que “de su impulso dependerá el mayor o menor esfuerzo de sus competidores, lo que podría contribuir a dinamizar un sector necesitado de estímulos”.En un artículo en el último número de la revista de la Academia de Televisión, en el que analiza el estado actual de la industria televisiva nacional y sus perspectivas de futuro, Contreras señala que la plataforma de Telefónica debe entender que la televisión “no es sólo una necesidad en su oferta comercial”. "Puede ser además una oportunidad extraordinaria para convertir el negocio televisivo en una de las claves de su desarrollo”, asegura. “El primer paso ha de ser ineludiblemente el de extender la conexión a sus servicios televisivos a la mayor parte de la población española a la que no se ha conseguido llegar hasta ahora. El segundo, en paralelo, será el de concretar una oferta de contenidos capaz de conquistar una mayor presencia en el mercado”.Contreras no es muy optimista sobre el futuro de los pequeños canales en abierto, ante el gran dominio de los dos grandes, Mediaset y Atresmedia. “Tienen ante sí un difícil panorama. Son canales demasiado pequeños y demasiado dispersos para hacer frente a una abierta competencia tanto en el terreno de los contenidos como en el de la captación de ingresos comerciales”, señala Contreras en el artículo en 'AcademiaTV' recogido por Servimedia.Respecto a las televisiones públicas, mantiene que “permanecen en un estadio difícil de sostener” y que “urge una definición clara sobre su función, su objetivo y su financiación dentro de un sector que en nada se parece al dibujado en el período previo a la crisis”.En cuanto a las recién incorporadas plataformas de distribución por ‘streaming’ (Netflix, HBO y Amazon), Contreras indica que “pueden ayudar a cambiar la percepción de los ciudadanos de la televisión del presente y del futuro”. “Aunque para ellos el mercado español no es más que un pequeño asentamiento en su implantación globalizada, lo cierto es que pueden servir de estímulo para avivar nuevas vías de competencia”, indica."MALA SEÑAL"El productor de programas como ‘El intermedio’ o ‘El objetivo de Ana Pastor’ afirma que el sector que ha quedado más afectado por la crisis es el de las empresas de producción y de servicios.“La crisis se ha cebado especialmente con la base del tejido industrial audiovisual. La disminución generalizada de costos ha recaído especialmente en las compañías que viven de nutrir de contenidos a los operadores. La reducción significativa de la competencia ha marcado la subsistencia de estas empresas. El entorno de su actividad se ha modificado a peor. Su capacidad industrial se ha minimizado de forma generalizada”, afirma.En el terreno legislativo, al exdirectivo de laSexta le preocupa que la discusión sobre el modelo audiovisual, que era “un clásico de nuestro debate político y social”, “hoy ya nadie la aborde”.“Nuestros partidos políticos carecen de un proyecto audiovisual actualizado que afronte los nuevos retos a los que nos enfrentamos. La agenda post-crisis tiene al parecer otras prioridades”, indica. “Ni siquiera tenemos propuestas sobre las que discutir. Mala señal”.