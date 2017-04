EL PSOE PIDE CORREGIR LOS TIPOS DE INTERÉS APLICADOS A HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS

Etiquetas

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que corrija los tipos de interés que se aplican a las hipotecas sobre viviendas protegidas y que en muchos casos superan a los del mercado libre, lo cual ha perjudicado a muchas familias especialmente castigadas por la crisis económica. En la exposición de motivos, el PSOE explica que los tipos de interés fijados por el Ejecutivo a esos préstamos hipotecarios no han cumplido con la función social de protección del derecho a la vivienda, lo que infringe la normativa nacional y europea básica.Para los planes de vivienda 2005-2008 y anteriores, explican los socialistas, los tipos de interés para la vivienda protegida no han seguido la misma tendencia a la baja que los del mercado libre e, incluso, en algunos casos se han incrementado. Además, muchos de ellos no han sido revisados con la periodicidad adecuada, por lo que los tipos no han podido ser corregidos a la baja de acuerdo con la coyuntura del mercado.Para el cálculo de esos tipos, el Gobierno ha utilizado el IRPH de bancos y, posteriormente, el IRPH de entidades, "indicadores rechazados por la normativa europea", subraya el PSOE. A ello se suman "las arbitrariedades en el procedimiento de cálculo de los tipos" y que solo han beneficiado a las entidades financieras, añade."DESORDEN" POR LA CRISISEn el caso del plan de vivienda 2009-2012, cuyos tipos de interés se encuentran vinculados al Euribor, no se ha producido ese desajuste con la tendencia seguida en el mercado libre, pero en muchos casos esas hipotecas fueron negociadas con el diferencial máximo permitido, en una época en la que ese valor era a menudo superior al ofrecido en el mercado libre. Los socialistas subrayan que todo ese "desorden" ha coincidido con un período de grave crisis económica que ha golpeado a muchas de las familias que compraron una vivienda protegida. Además, apuntan, en los años 2012 y 2013 el Gobierno eliminó retroactivamente las prórrogas de subsidiación de estos préstamos protegidos, unas ayudas con las que las familias afectadas contaban cuando compraron su vivienda. Por todo ello el PSOE pide al Gobierno las medidas necesarias para "compensar la diferencia entre las cuotas derivadas de la aplicación de los tipos de interés de los préstamos destinados a la adquisición de vivienda protegida y los del mercado libre, que han tenido que pagar de más muchas familias españolas durante los últimos años", y fijar un nuevo procedimiento de cálculo de esos tipos "más justo y orientado a su función social", y que no exceda a los del mercado libre.