Cebek propone un "marco vasco de relaciones comerciales" que priorice las compras y contrataciones con empresas vascas

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha propuesto a compañías privadas y a la Administración Pública un "marco vasco de relaciones comerciales" que priorice las compras y contrataciones con empresas vascas, y ha destacado "los millones de euros de facturación que podían quedarse aquí buscando un proveedor local", así como el "retorno fiscal" que esta práctica supondría.

En rueda de prensa en Bilbao para dar a conocer el balance de 2016 y las perspectivas de crecimiento para 2017, Garcinuño ha señalado que "existe una realidad que se nos transmite con frecuencia dentro de los órganos internos por los diferentes sectores que están integrados en Cebek, que es que nosotros, como empresas vascas y vizcaínas que somos y también la Administración por su enorme poder de compra, no somos sensibles del todo a la importancia de realizar nuestras compras y contrataciones aquí".

"No somos sensibles a ese retorno fiscal que se produce desde el momento en que esas compras quedan en empresas vizcaínas o vascas", ha subrayado, para señalar que "ese incremento de facturación que se podría derivar de buscar un proveedor local en lugar de un proveedor externo genera empleo, desarrollo de proyectos nuevas inversiones, una importante tributación, de la que evidentemente estamos muy necesitados, y genera conocimiento".

Garcinuño ha señalado que es "un efecto multiplicador el que se produciría" al apostar por realizar las compras y contrataciones con empresas de Bizkaia y Euskadi.

Por ello, ha dicho que Cebek aboga por "un marco vasco de relaciones comerciales donde las empresas, las pymes y las grandes, demos prevalencia y prioridad a las empresas ubicadas en Euskadi en la multitud de compras que realizamos de forma diaria".

El presidente de Cebek ha insistido en que "no somos conscientes de los millones de euros de facturación que podían quedarse aquí buscando un proveedor local, que seguro que en la mayoría de los casos lo tenemos".

También ha hecho "una llamada de atención para la Administración pública" para que, "cumpliendo la legalidad, porque es una cuestión de sensibilidad, en las propias mesas de contratación o de compra se exprimieran las posibilidades en los concurso públicos de criterios subjetivos para no fijarnos exclusivamente en el precio".

Tras reconocer que "no siempre todo se compra a través de concurso público, sino que hay mucha contratación directa y vía urgencia", ha considerado que, en estos casos, "esta sensibilidad hacia las empresas de aquí, todavía tendría más fácil encaje".

Garcinuño ha instado a que se tenga en cuenta "la especial situación de Bizkaia de los datos de empleo, sobre todo en el ámbito vasco". "Que se atienda al peso del territorio en aquello que no sea concurso público puro y duro. Que se establezcan precios justos en los concursos públicos, sin fomentar las bajas temerarias que tanto afectan a la rentabilidad de las empresas, y que, en todo caso, tengamos presente el retorno fiscal por esa contratación pública", ha añadido.

El presidente de la patronal vizcaína ha precisado que el "marco vasco de relaciones comerciales" que plantea "es un concepto no jurídico, no es un concepto legal, hablo de sensibilidad, de los input que recibo de distintos sectores en los cuales entre nosotros mismos no nos damos prioridad en las compras".

"No ejercemos la suficiente influencia entre nosotros, quizás en muchos casos somos muy puristas a la hora de realizar esas compras, y, por tanto, mantenemos criterios escrupulosos de compra, y, sin embargo, son millones de euros los que se nos pueden escapar en compras", ha insistido, para reiterar que, "la legalidad hay que cumplirla, y en los concursos públicos nos topamos con una normativa que es imprescindible cumplir, pero existen resquicios y aspectos subjetivos y valorativos tanto en la Administración como en las empresas en los cuales esa compra a empresas locales produce enormes beneficios".

Garcinuño ha dicho que su propuesta es "una llamada de atención a que reflexionemos sobre ello", pero desde Cebek no hablan de "ningún marco jurídico, sino de una reflexión en voz alta".

Tras remarcar que su propuesta no está planteada "al calor de ese proteccionismo económico que en Estados Unidos parece que viene", ha dicho que "necesitamos más recaudación y más actividad económica, tenemos un tejido empresarial muy potente, y no exprimimos del todo las ventajas de tener ese tejido".