El Colegio de Economistas de Huelva entrega el I Premio 'Confluencia' a José Luis García Palacios

El Colegio de Economistas de Huelva ha entregado el I Premio 'Confluencia' al presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, en un acto en el que también se ha reconocido a los colegiados con más de 25 de ejercicio profesional.

Más de 350 personas llenaron el auditorio de las 'Cocheras del Puerto' con motivo de este acto, entre quienes figuraban el exalcalde de Huelva Pedro Rodríguez, y el exconsejero de la Junta de Andalucía en distintos mandatos Jaime Montaner, además del decano del Colegio de Economistas de España, Valentín Pich, según informa el Colegio onubense en una nota.

Por su parte, José Luis García Palacios reclamó tras recibir el premio mayor "unidad de los representantes de Huelva a la hora de defender las grandes cuestiones que afectan al desarrollo provincial", y al hilo remarcó que "llevamos 25 años esperando que hagan el trazado del AVE" cuando ya hay en España 46 capitales de provincia que se encuentra en dicha red ferroviaria y en "1992, al quedar inaugurado en esta misma fecha, estábamos a tan sólo 70 kilómetros de su primer punto de destino que fue Sevilla".

Después de recibir el premio que ha creado el Colegio de Economistas de Huelva y la medalla de oro del mismo, García Palacios le dijo a quien había glosado su trayectoria, el catedrático y onubense Manuel Lagares, que "se sentía abrumado por sus palabras" y "más viniendo de una persona de reconocido prestigio con el cual he colaborado en cuestiones que eran importantes para España, principalmente en los años de la transición y los primeros gobiernos democráticos". Y al Colegio le ha felicitado por haber creado un premio que se denomine 'Confluencia' porque tanto en Huelva como España "hay que trabajar, desde las distintas responsabilidades de gobierno en las administraciones e instituciones con una mayor unidad".

Recordó que en cuando fue elegido senador por UCD, de la que fue fundador, los que "estábamos en el Congreso por Huelva, del Partido Socialista Obrero Español y por nuestra parte, viajábamos junto en el tren expreso de la noche hacía Madrid juntos y jugábamos a la carta. Hablábamos. Se compartían ideas y proyectos pensando en Huelva. Porque en política se puede ser adversarios pero nunca enemigos. Un espíritu de consenso, de tolerancia y diálogo que hoy no la vemos en algunos políticos que se sientan en el Congreso y Senado y esto me preocupa y por ello lo manifiesto en este acto".

Puso de ejemplo cómo hablaba con Carlos Navarrete, secretario general del PSOE de Huelva, cuando había que desatascar cuestiones pendientes en los despachos ministeriales. "Me llamaba y me decía José Luis, tu que está en el partido de Gobierno, puedes hacer unas gestiones en tal o cual Ministerio. Y lo hacíamos. Porque era bueno para Huelva trabajar en común, y como se denomina este premio, confluyendo hacia una misma meta".

Señaló como hitos importantes en la historia de Huelva, tras la llegada de Polo Industrial, la creación en 1968 de la Caja Rural de Huelva, en la que primero entró de vocal y luego, dos años después, como presidente: "Precisamente, el pasado día 18 de abril, en el que se celebró la Asamblea General de la hoy Caja Rural del Sur, que es la unión de las cajas de Huelva, Sevilla y Córdoba, he cumplido 45 años como presidente de la entidad. Y gracias a que contamos los agricultores y ganaderos con un instrumento financiero fue posible poner en marcha en la década de los 70 lo que entonces denominamos la 'Huelva verde', junto con otras personas que eran conscientes de las excelentes posibilidades de Huelva si se daba el gran salto de poner las tierras que eran de secano en regadíos. Y a la vista está lo que ha supuesto esta 'revolución verde' para la provincia".

También quiso hacer notar que cuando se pongan en regadíos muchos más hectáreas, algo que ya está en marcha, los agricultores "tendremos que diversificar los cultivos y, en especial, abrir mayores canales de comercialización". Hizo hincapié en su intervención en las patas más importantes del desarrollo económico provincial, parándose en el turismo del que comentó "la necesidad urgente de romper con la estacionalidad, para que reporte a muchos más sectores esta mayor rotación de turistas, y eso sólo será posible si tenemos más campos de golf, porque en invierno nuestra climatología permite practicar este deporte mientras que en la mayoría de los países europeos eso no es posible. Y para que puedan legar los turistas y jugadores al golf hace falta, sin lugar a dudas, un aeropuerto cuanto antes en Huelva".

"No nos puede pasar que cuando podríamos contar con un Polígono Aeroespacial en la zona de Arenosillo, donde está el INTA, se hayan escapado, vamos que lo hemos tenido que devolver, los millones que euros que dieron las autoridades comunitarias porque hemos sido incapaces de sacarlo adelante, cuando lo que tienen que hacer el Gobierno y la Junta de Andalucía es unirse, repartirse las competencias, como hemos propuesto desde 'Huelva Potencia Económica' y que no ocurra lo que ya estamos viendo, que esto se encuentra paralizado mientras en Galicia llegan los millones de inversión y ya van por delante de nosotros. ¡Es que no lo podemos consentir!", exclamó.

José Luis García Palacios concluyó indicando que "mientras Dios me dé salud seguiré trabajando por Huelva, estaré en primera línea, como he hecho siempre, en todos aquellos temas que sean buenos para Huelva, Y eso necesita unidad, confluencia, diálogo y empujar todos en un mismo sentido".

MEDALLAS

El secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, Francisco Manuel Campón, procedió a leer los acuerdos adoptados en la reunión del 8 de febrero de 2017, tanto de crear el premio 'Confluencia' para entregarlo a las personas o entidades que, de manera especial, hayan contribuido a la economía y el desarrollo de la provincia de Huelva y la concesión de las medallas a los colegiados con más de 25 años de ejercicio profesional y de vida colegial.

De esta forma, la mesa presidencial, en la que además de los decanos y Manuel Lagares se encontraban presentes José Domínguez Pérez, como vicedecano, y Maribel Hueso Contreras, como tesorera fue la encargada de ir poniendo las medallas, primero de plata a los que cumplían 25 años, como Francisco Vázquez Fernández, Salvador Borrero Suárez, Antonio Luis Pérez Benítez, María del Carmen López Carrascal, Jorge Gómez Lozano y Jesús María Pelayo Martínez.

También, Francisco Martínez Planells, Arturo Acha Echarri, Francisco Quintero Barba, Ramón Fernández Bebiá, María del Pilar Martín Zamora, Francisco Javier Mateo Vico, José Ángel Martín Leal, Francisco Javier Leal López, Julián Navarro, Pedro Ángel Paniagua Domínguez, Francisco de Asís Mojarro Sánchez, Julio Pérez Antero, Manuel Molina Vázquez, Rafael Ramón López-Tarruella Martín, Mercedes Duque Fuentes y, finalmente, Manuel Ángel Bracho Arcos.

Las medallas de oro por 35 años las recibieron Manuel Montemuiño Fuentes, José Martín Camacho, Manuel Flores Caballero, José Ignacio Pérez Lopetegui, Antonio Sánchez de Piña Garzón, Maribel Hueso Contreras, José Domínguez Pérez, José del Barrio Toscano y, por último, en esta categoría, José Díaz Durán.

Mientras que las medallas de Emérito las recogieron Juan Félix Masa Parralejo, Rafael Ávila García, Nicolás Sierra García, José Martín Álvarez, José María Figueroa de la Guardia, Miguel Martín Pérez y Francisco Marchena López.