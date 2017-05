La Costa del Sol reúne a más de medio millar de inversores y 130 'startups' en EBAN Málaga 2017 Congress

Etiquetas

La Costa del Sol será sede, entre el 7 y 8 de junio, del EBAN Málaga 2017 Congress, organizado por la European Business Angels Network Association de manera anual y que reúne a medio millar de inversores y 130 empresas emergentes para generar encuentros profesionales en torno a la innovación y nuevos proyectos. Asimismo, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá distintos encuentros de inversión y emprendimiento.

El evento se ha presentado este martes en rueda de prensa y ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el de Marbella, José Bernal; el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el presidente de la Asociación de redes de Business Angels de España (Aeban), José Herrera, y la directora de EBAN Málaga 2017 Congress, Anna Longoni.

De la Torre ha destacado tanto el peso de España en la red europea que lo organiza --The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players-- como el de la provincia de Málaga en la Asociación de redes de Business Angels de España (AEBAN).

"Málaga tiene una gran capacidad de atraer inversores, una capacidad que debemos hacer operativa e introducirla en el proceso de creación de riqueza y generación de empleo y oportunidades, no solo para los emprendedores de nuestra provincia sino también a todos los que quieran venir aquí por los muchos atractivos que les ofrece nuestra ciudad", ha avanzado.

Eventos como EBAN Málaga 2017 Congress contribuirán, según el regidor, a la consecución por parte de Málaga de uno de los "mejores ecosistemas de innovación del mundo, consiguiendo factores tan importantes como talento, capital semilla y visibilidad".

Por su parte, el regidor de Marbella ha asegurado que "es fundamental que Málaga albergue un congreso como el EBAN, que refuerza además el compromiso de la provincia con las nuevas tecnologías y con la innovación".

Todo ello "pone de manifiesto lo importante que es adaptarse al mercado de futuro", ha señalado, ya que "la diversificación económica aplicada a la innovación y al emprendimiento es lo que nos va a garantizar el acierto futuro". "Tenemos que hacer de la Costa del Sol la Costa de las 'startups'", ha matizado.

En los mismos términos se ha expresado el vicepresidente de la Diputación de Málaga, quien ha explicado que EBAN Málaga 2017 Congress supone un "gran impulso para la red malagueña de business angels" y ha incidido en la necesidad de seguir aunando esfuerzos desde los sectores privado y público.

"Málaga se ha convertido en un referente económico de España y estoy convencido de que ha sido por el esfuerzo de todos, de las instituciones y de la iniciativa privada y tenemos que seguir afianzando ese crecimiento", ha explicado Salado.

Anna Longoni, directora de EBAN Málaga 2017 Congress, ha explicado en detalle el contenido de esta cita, que se celebra bajo el lema 'Descubrir el futuro hoy en EBAN Málaga 2017 Congress. Vida, innovación e inversión en nuestro universo'.

Según Longoni, el primer objetivo era "conseguir un interesante programa con 'speakers' internacionales y ya tenemos confirmados más de 80". "Por otro lado, queríamos conseguir más de 100 'startups' de Europa, Oriente Medio, África y EEUU y lo hemos conseguido; se han inscrito más de 130 'startups' de distintas sectores", ha especificado la directora.

EBAN Málaga 2017 Congress albergará, además, más de diez cursos para emprendedores y dos grandes competiciones de empresas emergentes: Global Investor Forum --participarán hasta 40 proyectos con presentaciones breves tipo 'elevator pitch'--, en la que se entregarán los premios 'The one to watch' y 'Most investible company', y EBAN Premiere Startup Competition, donde 20 'startups' competirán por obtener premios económicos tras exponer sus ideas de negocio.

ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS DE LA UE EN INVERSIÓN

Por otro lado, el presidente de Aeban ha indicado que la inversión supone un tercio del empleo de calidad en toda la Unión Europea, que constituye "una actividad importantísima que permite que las economías avanzadas --caso de la española-- se posicionen entre las más dinámicas del mundo".

Herrera ha resaltado que España es el segundo país de la Unión Europea en inversión tan solo por detrás de Gran Bretaña, y por ello este congreso supondrá un "efecto llamada" a muchos emprendedores, además de un espacio de debate, discusión y puesta en común de ideas y proyectos con inversores internacionales.

La figura del 'business angel' es imprescindible para lograr, según Herrera, asesoramiento, consultoría y 'networking', "algo de vital importancia en las etapas iniciales".

SOBRE EBAN

The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players es la mayor organización europea de 'business angels' y agentes especializados en inversión en etapas tempranas.

EBAN es un evento itinerante, dinámico y cien por cien orientado a la generación de contactos, es una red presente en 59 países de Europa, así como en Australia, Canadá, Kenia, Nueva Zelanda, Singapur, Brasil, Jordania, Malasia, Omán y Estados Unidos.

Por ello, EBAN Málaga 2017 Congress es uno de los reclamos "fundamentales" entre los eventos que englobará el Málaga Innovation Festival, una iniciativa vinculada con la innovación y el emprendimiento impulsada por el Ayuntamiento de Málaga entre los días 5 y 11 de junio de 2017.