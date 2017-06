Cs Málaga pide al Ayuntamiento que impulse una campaña para evitar que se tiren toneladas de comida a la basura

Etiquetas

Ciudadanos Málaga solicitará al Ayuntamiento de la capital, a través de una iniciativa a la próxima Comisión de Derechos Sociales, que impulse una campaña de sensibilización para evitar que se tiren toneladas de comida a la basura cada año.

Así, el portavoz de Cs en el Consistorio, Juan Cassá, ha indicado que cada año cerca de ocho millones de toneladas de comida terminan en España en la basura, lo que supondría en Málaga, según sus cálculos, unas 100.000 toneladas de alimentos que se desperdiciarían.

Por ello, para revertir esto, la formación naranja ha pedido planificar una campaña de sensibilización en la ciudad y ha instado a los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados que legislen sobre el "despilfarro" de alimentos, como han hecho países como Francia o Italia.

Las cerca de 100.000 toneladas que se estarían tirando a la basura en la capital "valdrían su peso en oro para tantas familias que en nuestra ciudad tienen dificultades. Son 100.000 toneladas que alimentan contenedores y no bocas", ha dicho Cassá, quien ha utilizado como símil una campaña universitaria que Ciudadanos quiere extender a toda la ciudad.

Concretamente, la moción alude a la campaña de cinco jóvenes universitarios --Pablo Narváez, Paula Díaz, Francisco Javier Rodríguez, Paloma Ruiz y José Manuel Romero--, bajo el eslogan 'No lo tires: alimenta bocas, no contenedores' para concienciar a los supermercados que aún no colaboran en la necesidad de donar los alimentos que retiran de la venta a entidades como Bancosol, que trabajan con asociaciones que atienden a las familias más necesitadas de la provincia y saben canalizar esa ayuda.

"No podemos mirar hacia otro lado mientras hay familias con dificultades para llenar la nevera, España es el séptimo país europeo que más comida tira a la basura, un tercio de lo que se vende en los supermercados acaba en los contenedores, pero más del 40 por ciento de la comida que termina en la basura viene de nuestros propios hogares", ha sostenido Cassá.

Así, ha incidido en que todos los ciudadanos "tenemos que concienciarnos y formar parte de esa cadena solidaria: nosotros en las casas. El pequeño comercio. La hostelería. Las grandes superficies...".

La formación naranja ha reivindicado una acción "decidida y activa del Ayuntamiento de Málaga, como ventana más cercana con los ciudadanos" para la puesta en marcha de acciones de concienciación para acabar con el derroche de alimentos y promover un consumo responsable en el hogar, buscando la participación del tejido empresarial malagueño.

Según el portavoz de Cs, un cinco por ciento de la comida que se tira a la basura procede de los supermercados, "y no es comida en mal estado, sino que por cualquier desperfecto o tara estética se retira de la venta". Por ello, ha agregado, "queremos que en lugar de ver personas buscando esos alimentos en los contenedores, sean donados a los bancos de alimentos", ha dicho Paula Díaz, una de las promotoras de la campaña universitaria que ahora Ciudadanos se ha propuesto que salga de las aulas y llegue a los barrios, a las casas y a los negocios.

Esta situación no es un problema ético únicamente sino también, ha dicho, económico y medioambiental. Países como Francia ya han abierto el camino legislando el despilfarro de alimentos, con multas de hasta 75.000 euros. Italia ha seguido el camino con una normativa que contempla exenciones fiscales para los establecimientos solidarios.

"En España se ha debatido una Proposición No de Ley presentada por el PSOE que Ciudadanos ha apoyado", ha recordado Cassá, quien ha abogado por "no quedarse de brazos cruzados mientras llega la legislación".