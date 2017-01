La Diputación de León apoya 234 proyectos empresariales en el área rural en 2016 a través de su Plan de Emprendedores

Etiquetas

Dedica este año una partida de 350.000 euros al Plan que se podrá ampliar para intentar llegar a todos

La Diputación de León ha apoyado el desarrollo de 234 proyectos empresariales en 190 municipios del área rural de la provincia a lo largo de 2016 a través de su Plan de Emprendedores, que este año contará con una partida de 350.000 euros.

El vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, ha presentado el balance del Plan puesto en marcha por la Institución para apoyar el desarrollo de proyectos empresariales.

Según ha explicado el vicepresidente, el objetivo con este Plan es doble, ya que por un se busca generar empleo en la provincia, dando la oportunidad a los emprendedores que tienen ideas y necesitan el apoyo de las instituciones para conseguir ponerlas en marcha.

"Desde el principio hemos estado con ellos y seguimos apostando por poner en marcha herramientas que consigan la creación de un tejido económico estable en nuestro territorio", ha señalado Castañón.

En segundo lugar, muy unido al primer objetivo, es que sean los pueblos más pequeños donde estas personas decidan instalar sus negocios, para que puedan crecer y consolidarse.

"Solo así conseguiremos que los leoneses, en especial los más jóvenes, tengan la posibilidad de quedarse en su tierra, fijando población en el medio rural y evitando de esta forma la despoblación, uno de nuestros grandes problemas, como sabéis", ha indicado.

Al Plan de Emprendedores de 2016 se presentaron 254 solicitudes, 28 más que el año anterior, de las cuales se aprobaron 234, con lo que el incremento con respecto a 2015 es de 84. Éstas que son las que recibieron una cuantía media de 1.177,60 euros (desde 713,10 la mínima hasta 2.618,73 euros la máxima), que corresponden al pago del 80 por ciento de la cuota de autónomo de un año.

Estos 234 proyectos empresariales se desarrollaron en 109 localidades de la provincia y la menor, con once habitantes, fue Quintana y Bobia, donde se instaló una carpintería, mientras que la mayor, con 16 proyectos, es Astorga, que cuenta con una población de 11.458 personas.

El grueso de los proyectos se aprobó en localidades que cuentan con una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes, seguida por los 34 proyectos empresariales desarrollados en localidades entre 500 y 1.000 habitantes.

Además, 24 proyectos están en marcha en localidades con menos de 100 habitantes, 22 entre 3.000 y 5.000 y 17 entre 200 y 300 habitantes. La localidad que cuenta con un mayor número de proyectos es Bembibre, con 20, seguida de Astorga con 16 y La Bañeza con 13.

Por sectores, los servicios son, con 201 proyectos, los más demandados, de los cuales 66 corresponden a la hostelería, 53 al comercio, 41 a servicios profesionales, 20 a la construcción y 10 a profesiones liberales.

Por otra parte, 24 corresponden a agricultura y ganadería, aumentando en 14 con respecto al año anterior, y 9 al de transformación agroalimentaria. Por sexos, existe casi paridad, el 55 por ciento de los proyectos encabezados por hombres (129) y el 45 por ciento por mujeres (105). Además, casi el 30 por ciento de las iniciativas apoyadas por la Diputación son promovidas por menores de 30 años.

SUBVENCIONES PARA ESTE AÑO

En 2017, el Plan estará dotado con 350.000 euros, como el año anterior, "y continuará siendo una cifra abierta que se puede ampliar, tal y como ha anunciado en reiteradas ocasiones el presidente, para intentar que nadie que emprenda en el medio rural de esta provincia no tenga la ayuda de la institución provincial", según el vicepresidente de la Institución provincial.

Como en años anteriores, la subvención corresponde al pago del 80 por ciento de la cuota de autónomos y se estudia la posibilidad de que se amplíe de los doce meses actuales a los 24.

Podrán ser beneficiarias las personas que cumplan como requisitos iniciar la actividad empresarial y causar alta en el IAE entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017; contar con un plan de empresa, con una proyección de al menos tres años; tener domicilio y actividad en un municipio menor de 20.000 habitantes; si es un profesional liberal, tener el despacho abierto en el municipio de alta del IAE; que no esté en los tres años anteriores a la edad de jubilación; no haber sido beneficiario de convocatorias anteriores; y que se den de alta en autónomos durante el período indicado de inicio de la actividad empresarial o bien que, al menos, en los seis meses anteriores hayan estado en situación de no alta en el régimen de trabajadores autónomos.

"Mantenemos también las novedades que presentamos en el Plan de 2016, cuando eliminamos la limitación de edad a los 45 años hasta los tres años previos a la jubilación; en segundo lugar, en el caso de los profesionales liberales, que tienen que tener un despacho abierto en el lugar donde están dados de alta en el IAE", ha afirmado Castañón.

Cómo en ediciones anteriores, se priman, en las bases, aspectos como la implantación en los municipios más pequeños, el carácter innovador, el período hasta alcanzar la viabilidad (más puntos cuando más corto sea este tiempo) y la inversión prevista (a más inversión más puntos).

También se favorecerá la integración de discapacitados y la creación de empleo. Además, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones que den otras administraciones para el mismo fin.

El vicepresidente de la Diputación ha reiterado que "el empleo es la base de la generación de actividad en el mundo rural y la garantía de que si hay alternativa económica habrá fijación de población".