Diputación y Sinnergiak analizan en un ciclo de charlas la innovación en los sistemas de organización de las empresas

La Diputación foral de Gipuzkoa y Sinnergiak Social Innovation de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) analizarán desde este miércoles, en un ciclo de conferencias, la innovación en los sistemas de organización y de gestión en las empresas guipuzcoanas. La diputada foral de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, abrirá la primera de las jornadas.

El ciclo, que tendrá lugar a lo largo del mes de mayo en el centro Elbira Zipitria, reunirá a expertos locales e internacionales. La primera jornada tendrá lugar a partir de las 09.30 horas y contará con la participación de Stavroula Demetriades, responsable sénior de programas de investigación de Eurofound, European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, y Tuomo Alasoini, consejero de TEKES, Finish Funding Agency.

En la sesión se analizará la participación de las personas trabajadoras y el diálogo como factores clave en el diseño e implementación de la transformación empresarial necesaria para ahondar en la competitividad de nuestra economía y de la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo.

El ciclo se ha organizado alrededor de cinco ámbitos temáticos, tales como la participación, la legislación y el marco regulatorio actual, el desarrollo territorial, el ecosistema de negocios y los procesos de aprendizaje.

Aizpuru ha destacado que "profundizar en la innovación relacionada con los sistemas de organización y la gestión de las empresas no solo supone generar cambios positivos a nivel social, sino que también conllevan mejoras en la productividad, la competitividad de nuestro tejido económico y la calidad de la vida laboral".

"Por ello, debemos seguir ahondando en ese modelo de empresa guipuzcoana en la que la participación de los trabajadores y trabajadoras se erija en un elemento fundamental de su desarrollo y de su competitividad", ha afirmado.