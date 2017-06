EXTERIORES TRABAJARÁ PARA CONSEGUIR LA CANDIDATURA AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Etiquetas

- Considera una “buena noticia” que venzan opciones “moderadas y europeístas” en los países de la UE. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación centrará una parte de sus esfuerzos presupuestarios en promocionar la candidatura de España para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre 2018 y 2020.Así quedó de manifiesto durante la comparecencia en el Senado de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y para la UE, Ildefonso Castro y Jorge Toledo, respectivamente, para dar cuenta de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que afectan a su departamento.Castro anunció que se prevé aumentar la contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la inversión dedicada a eventos relacionados con la promoción de la candidatura de España al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.España aspira a ocupar una de las dos plazas que quedan libres en el grupo de ‘Europa Occidental y Otros’, compuesto por siete representantes de los 47 países que conforman el organismo. El país ya formó parte del mismo entre 2010 y 2013. España habrá de competir con las candidaturas de Francia y Australia en las elecciones que tendrán lugar el próximo otoño.El secretario de Estado reconoció que el triunfo de la candidatura es “muy complicado” al tener enfrente a dos países “muy fuertes”, si bien anunció que se hará “el mayor esfuerzo” para que resulte elegida.Confirmó que el lunes viajará a Ginebra para participar en una sesión dedicada a los derechos humanos en ese organismo y reclamó a los senadores que pidan apoyo para la candidatura española cuando practiquen la diplomacia parlamentaria.Castro destacó las aportaciones que España hizo durante su presencia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU entre 2015 y 2016 en materias como la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento; la agenda Mujeres, Paz y Seguridad; la no proliferación de armas de destrucción masiva; la diplomacia preventiva; y el derecho internacional humanitario.A su vez, explicó que su departamento contará para este año con un presupuesto de 44,2 millones de euros, “un nivel de recursos similar al año pasado”. Defendió que España no ha perdido peso internacional y lo justificó en el hecho de que la “situación interna es clave”, ya que, a su juicio, el país comienza a salir de la crisis y a crear empleo.También defendió que EEUU es un socio y aliado “imprescindible” y “estratégico” para España, a pesar de que haya “discrepancias” en asuntos como el cambio climático, el libre comercio o la construcción del muro con México.Por último, defendió que el Gobierno cree en la diplomacia económica para que las empresas españolas exporten y las compañías extranjeras inviertan en España.Por su parte, Toledo explicó que la Secretaría de Estado para la UE contará con una partida presupuestaria de 20 millones de euros, lo que supone un 4,45% menos que en 2016.Ante las críticas recibidas por la política del Gobierno en materia de refugiados, reivindicó que España “lidera la política europea de inmigración”.Por último, dejó claro que su departamento no cuenta con partidas presupuestarias específicas destinadas a frenar el auge de la extrema derecha. Para ponerle freno prescribió crecimiento económico, creación de empleo y celebración de elecciones libres. “Afortunadamente, en los países europeos últimamente vencen opciones moderadas y europeístas y esto es una buena noticia”, concluyó.