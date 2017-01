Espadas: "Huelva debe entender que Majarabique ha de ser para crecer ambos. No es solidaridad sino economía"

Etiquetas

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que la activación de la terminal logística ferroviaria de Majarabique ha de servir para que tanto el Puerto de Huelva como el de Sevilla "crezcan en carga de contenedores y en logística y no para hacer que uno baje su capacidad", algo que considera que la Autoridad Portuaria onubense "tiene que comprender". "No es cuestión de solidaridad sino que es algo claro desde el punto de vista económico. Este nudo es para crecer", sentencia.

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Espadas señala que "no tiene mucho sentido" el que ese nudo logístico no se haya realizado "desde la coordinación entre los puertos". "Ya hay un potente nudo logístico en Sevilla y desarrollar uno nuevo sin que esté coordinado con el anterior no tiene sentido", recalca.

Por ello, plantea que se llegue a un acuerdo en "términos razonables" para los dos puertos y que Majarabique sirva "para crecer en carga de contenedores y logística y no para hacer que baje la capacidad". Así, recuerda que la Junta de Andalucía está tratando con los dos puertos para que "ganemos todos".

En este marco, Espadas recuerda que las tarifas portuarias de Sevilla serían más elevadas tal cual están establecidas que las de Majarabique, donde las marcaría la iniciativa privada. "En el nuevo nudo serían más bajas para llevarse la carga. Eso no sería competencia justa", concluye.